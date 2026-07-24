Лиза Роднянская назвала псковичам четыре навыка артиста

Современный артист обязан владеть четырьмя ключевыми навыками — музыкальной грамотностью, умением работать с публикой, сценической пластикой и навыками самопродвижения, а одного природного таланта для успешной карьеры категорически не хватает. Такое мнение высказала вокалистка группы «Руки Вверх!» Лиза Роднянская в эфире программы «Беседка» на радио ПЛН FM.

Певица раскрыла малоизвестные подробности своего прихода в известный коллектив. Она записала свой первый трек «Студент» в двенадцать лет. Лиза Роднянская вспомнила:

«Ребята приехали покорять Москву. Тогда они назывались "Дядюшка Рей и Компания". Алексей Потехин и Сергей Жуков решили взять себе вокалистку. Моя мама отправила кассету, потому что я была ещё маленькая. И там был такой негритянский голос. Они думали, к ним сейчас придёт матёрая такая девка, высокая, а к ним приходит кудрявая, толстенькая маленькая девочка».

Продюсеры оценили вокальные данные, но внешность юной исполнительницы не соответствовала их представлениям о сценическом образе. Лиза Роднянская пояснила: «Они говорят: "Тебе сколько лет-то?" Я говорю: "Мне двенадцать". Они говорят: "Ну, блин, голос хорош, но выглядишь ты как-то не для сцены"». На первых концертах под фонограмму двенадцатилетней вокалистки на сцене открывала рот профессиональная танцовщица.

Полноценное возвращение певицы на большую сцену произошло лишь спустя пятнадцать лет. Лиза Роднянская рассказала: «Я отучилась, выросла, стала красивой, начала заниматься спортом, в себя очень много вкладывала и закончила музыкальный институт. Только после этого Серёжа мне позвонил, сказал: "Лиза, твоя песенка "Ла-ла-ла" облетела весь мир твоим голосом. И я хочу, чтобы ты выступила на юбилейном концерте группы "Руки Вверх!"». Артистка подчеркнула, что именно этот момент запустил её гастрольную карьеру: «Записали видео, и с этого момента у меня пошла гастрольная деятельность. Сейчас мы ездим по городам России, я полностью в музыке. С этого начался мой старт».

Опираясь на собственный опыт, Лиза Роднянская выделила четыре обязательных навыка современного артиста. Первый — профессиональная музыкальная база. Певица заявила: «Есть люди, которые самоучки, они самородки. Они не учились, но они могут на всех инструментах играть, у них абсолютный слух, но таких людей мало. Вообще надо учиться. Обязательно музыке. У вас должен быть привит музыкальный вкус, музыкальная грамота, чтобы правильно, хорошо петь».

Второй и третий навыки — сценическая харизма и умение выстраивать контакт с аудиторией. Лиза Роднянская пояснила: «Артист для меня в целом — это не только хорошо поющий человек, это человек, который умеет работать с людьми, с народом. Не просто ты вышел, попел и ушёл. Ты должен уметь общаться, людей заводить. Это должна быть первоочередная задача — завести людей так, чтобы им понравилось». Она также добавила, что артист обязан хорошо двигаться на сцене и правильно себя вести перед зрителем.

Четвёртый компонент — физическая форма и внешний вид. Певица рассказала: «Ты должен хорошо выглядеть. Это уход за собой. Это спорт, вот у меня через день спорт, я обязательно занимаюсь. И беговая дорожка, тренажёрный зал, помимо ещё музыкальных всех вот этих вещей».

Лиза Роднянская также обратила внимание на необходимость цифровой многозадачности в современной индустрии. Она отметила: «Артист сейчас, в наше время, он должен уметь всё делать. И афиши, и монтировать видео, писать песни, то есть всё. И тогда успех вас ждёт».

Певица заметила позитивную тенденцию в музыкальных предпочтениях молодёжи. Лиза Роднянская сказала:

«В связи с последними событиями все стали патриотами, это здорово. У нас молодёжь сейчас, я вижу, очень патриотичная стала. Очень много сейчас молодых групп, которые в русских народных традициях делают под EDM (Electronic Dance Music) крутые вообще треки». Она добавила: «Надо было уже давно поддерживать чисто русское. Но если сейчас это идёт, значит, это здорово, это классно».

В завершение Лиза Роднянская обратилась к начинающим артистам с главным советом: «Ребятам, кто участвует в конкурсе или кто ещё себя не нашёл в жизни, обязательно занимайтесь тем, чем вы хотите заниматься. Обязательно, не ломайте себя. Просто надо много работать, верить в себя, и жизнь каждому даёт шанс. Каждому».