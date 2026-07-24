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«Беседка»: Финал «Битвы талантов - 2026»

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Женский голос группы «Руки вверх» Лиза Роднянская, а также диджей MISS LA выступят на финале «Битвы талантов» в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» 24 июля.

Ведущий Артем Татаренко и гости студии директор проекта «Битва талантов» Николай Королев, женский голос группы «Руки вверх» Лиза Роднянская и диджей MISS LA обсудят, как девушки впервые приняли приглашение выступить в Пскове и почему именно они второй год подряд выступают на финале конкурса талантов. Доводилось ли артисткам бывать в Пскове до того, как они стали приглашенными звездами «Битвы талантов»? Какие эмоции вызывает город, что больше всего понравилось и запомнилось? Какую программу приготовили для псковичей?

Об этом и не только — сегодня в 13:34. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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