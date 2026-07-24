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Выставка о Плюшкине в псковском музее увеличивает время работы в честь Дня города

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Псковский музей-заповедник в честь празднования Дня города продлевает время работы выставки «Совсем не тот Плюшкин». 
В пятницу и субботу, 24 и 25 июля, выставка открыта для гостей до 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В музее отметили, что с 18:00 билеты можно будет купить только через терминал по банковской карте.

 

Выставка посвящена выдающемуся псковскому коллекционеру и одному из основоположников музейного дела в регионе Федору Плюшкину. Проект рассказывает о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздает образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов Псковского музея. 

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