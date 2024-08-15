В Пскове организуют бесплатный показ фильмов, снятых в регионе

«Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!»

Оклады работников бюджетной сферы в Псковской области проиндексируют с 1 октября

Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей

В санаториях Псковской области за полгода отдохнули 12 тысяч человек