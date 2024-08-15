В Пскове организуют бесплатный показ фильмов, снятых в регионе

Накануне Дня российского кино пройдет кинопоказ фильмов, снятых в Псковской области, с 24 по 25 августа в офисе Туристского информационного центра Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИЦ.
Фото: группа Туристского информационного центра Псковской области «ВКонтакте»
Запланирован показ фильмов по дням:
Место проведения: Псков, Октябрьский проспект, 14 (офис Туристского информационного центра Псковской области). Мероприятие проходит в рамках проекта «Большие семейные выходные».
Вход бесплатный, обязательна предварительная запись. Справки по телефону: +7(953)242-57-00.