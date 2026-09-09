 
Культура

Концерт к 135-летию Сергея Прокофьева проходит в Псковской филармонии

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Концерт в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» проходит 9 сентября в Псковской областной филармонии. Программа посвящена 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и исторической картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В концерте участвуют Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Дмитрия Воронцова, академический хор Санкт-Петербургской консерватории и солисты: пианист Дмитрий Маслеев, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, скрипач Михаил Усов, лауреат I премии IV Всероссийского музыкального конкурса и дипломант XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а также меццо-сопрано Екатерина Курбанова, лауреат международных конкурсов.

 

Программа объединяет музыку XX века и героическую историю Древней Руси.

В первом отделении звучат два инструментальных концерта Сергея Прокофьева — концерт для скрипки с оркестром №2 соль минор и концерт для фортепиано с оркестром №3 до мажор.

Во втором отделении исполняется кантата «Александр Невский» в семи частях.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Напомним, 9 сентября масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945) из собрания Русского музея представил Псковский музей-заповедник.

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