Михайловские «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» отправились в гости к смолянам

Завтра, 11 сентября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» откроет выставку «А.С. Пушкин. “Повести покойного Ивана Петровича Белкина“ в иллюстрациях Игоря Шаймарданова» в Смоленской области — в Десногорском краеведческом музее.

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к повести «Гробовщик». Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в десногорскую экспозицию вошли 20 иллюстраций к пушкинской прозе, впервые опубликованной 195 лет назад, анонимно — «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.».

Игорь Шаймарданов, уточнили в музее, проиллюстрировал «Повести…» в конце 2015 — начале 2016 года. В этой работе очень интересно сочетаются ироническая манера письма современного художника и традиции русской академической школы (вплоть до появления прямых «цитат» из классической живописи, аллюзий на композиционные и колористические решения полотен Алексея Венецианова и живописцев его школы — Григория Сороки, Евграфа Крендовского).

Картины Игоря Шаймарданова, написанные чуть иронично, подчёркнуто непафосно, но неизменно с душевным пониманием, с глубокой сердечной симпатией к каждому персонажу, всегда находят очень тёплый приём у зрителей, отметили в Пушкинском заповеднике. Именно поэтому музей активно экспонирует пушкинские сюжеты петербургского художника. Так, только героев «Повестей Белкина», какими их запечатлел Игорь Шаймарданов, представляли любителям литературы и изобразительных искусств в Пскове и в Святогорье, на кинофестивале, а позже и на специальной выставке в Гатчине, на «Пушкинских днях» в Вене, на выставках в белорусском Полоцке, в тверских пушкинских музеях в Бернове и в Торжке, в набоковском Рождествено, в нижегородском Болдино, где во время холерного карантина в 1830 году «Повести…» и были созданы. Кроме того, в 2016 году книга с иллюстрациями Игоря Шаймарданова была презентована на L Всероссийском Пушкинском празднике поэзии как «Книга праздника».

Помимо выставки святогорские музейщики везут в подарок смоленским коллегам книгу михайловских стихотворений Пушкина, проиллюстрированных Игорем Шаймардановым, а с ней — ещё ряд музейных изданий.

Запланирована в Десногорске и просветительская программа — лекция-беседа о Пушкинском заповеднике с показом видеофильма о «Михайловском» и мастер-класс по печати лубочных картинок, столь популярных во времена Александра Пушкина.