Александр Невский возвращается в Псков: Русский музей привез «драгоценность советской живописи»

Масштабное полотно советского художника Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» на целых три месяца станет частью экспозиции Картинной галереи Псковского музея-заповедника. Выставка одного шедевра из коллекции Русского музея 9 сентября открылась в музее, а вечером сюжет картины ожил на сцене Большого концертного зала филармонии, где Академический хор Санкт-Петербургской консерватории и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнили кантату Сергея Прокофьева.

О проекте, благодаря которому псковичи смогут увидеть «драгоценность советской живописи», истории написания уникальной картины и о том, как имя легендарного князя связал города - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Связал города

Русский музей уже не первый раз дарит псковичам и гостям региона возможность увидеть шедевры из своей коллекции, не выезжая за пределы области. «Экспозиции в Печорах из собрания музея стали хорошей и доброй традицией», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном открытии выставки.

Глава региона поблагодарил команду Русского музея за многолетнее, эффективное, яркое и продуктивное сотрудничество и отметил, что появление в псковском музее картины Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» - знаковое событие для области.

Губернатор подчеркнул особую связь региона с именем святого князя: «Свою победу вместе с дружиной Александр Невский одержал именно на берегах нашего Чудского озера. И буквально в эти выходные мы будем отмечать пятилетие создания мемориала на месте битвы».

Также Михаил Ведерников напомнил, что Александр Невский - святой покровитель воинов. «В Пскове есть одноименный храм. А буквально недавно указом президента РФ 76-я дивизии была награждена орденом Александра Невского. Это событие значимо и для жителей региона, и для гостей, которых с каждым годом становится больше и больше», - сказал губернатор.

«Фигура Александра Невского - стержневая для истории России, это понятно всем. Но она особенно сплачивает наши города Петербург и Псков», - в свою очередь отметила директор Русского музея Алла Манилова.

Для Пскова - это победитель Ледового побоища. «Именно здесь невероятная историческая личность совершила главные деяния своей жизни, которые стали определяющими для дальнейшего сохранения нашей страны, сохранения нашей государственности, православной веры, наших северо-западных рубежей. И все, кто причастен к Пскову, кто здесь живет, должны этим гордиться и это знать», - подчеркнула она.

Для Петербурга Александр Невский - святой покровитель города. Алла Манилова напомнила, что Петр Великий, создав новую столицу России, сразу сказал, что ей нужен духовный кормчий, который будет оберегать Санкт-Петербург. «Поэтому он сразу начал, если говорить сегодняшним языком, этот очень сложный проект по перенесению мощей, лично курировал его на всех этапах. И незадолго до своей кончины в 1724 году это случилось: мощи Александра Невского находятся в Петербурге, и на веки веков там. Вот как связаны наши города. Не только тем, что мы находимся на Северо-западе, но с судьбами истории России. В центре этого сближения - конечно, фигура Александра Невского», - отметила директор Русского музея.

Пскову нужен Невский

Алла Манилова рассказала об акции, благодаря которой стало возможным «объединять города через культурные проекты». «В 2012-м году президент дал министерству культуры поручение создать проект - аналог "Золотого кольца". Но там есть Волга - артерия, которая связывает исторические города и практически автоматически превращает центры культуры в центры туризма. На Северо-западе нет такой единой артерии. Поэтому нужен был проект, чтобы объединить крупнейшие исторические города с необъятным, бездонным историко-культурным наследием, сделать их туристическими центрами, привлекать туда людей», - рассказала директор Русского музея.

Так появился культурно-туристский проект «Серебряное ожерелье России», направленный на развитие культуры и туризма в 11 регионах Северо-Запада. В рамках этого проекта Русский музей запустил акцию «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья», в ходе которой в областном центре и будет представлена выставка одного шедевра из коллекции крупнейшей сокровищницы русского искусства.

Проект начался с выставки в Тихвине, где в Государственном мемориальном доме-музее Н.А. Римского-Корсакова был представлен шедевр Ильи Репина «Портрет Н.А. Римского-Корсакова». В Презентационно-выставочном центре музея «Кижи» в Петрозаводске до 8 октября продолжает работу выставка шедевра Ильи Репина «Садко».

А какая тема нужна Пскову? Именно такой вопрос Алла Манилова задала руководителю Псковского музея-заповедника: «Собрание Русского музея - крупнейшая сокровищница русского искусства в мире, она составляет почти 450 тысяч произведений, из которых много шедевров мирового класса. Мы можем привезти в Псков самые разные произведения разных эпох, но Светлана Евгеньевна Мельникова, директор Псковского музея-заповедника, сразу сказала: “Пскову нужен Александр Невский, особенно сегодня“».

И теперь Александр Невский — в Пскове. Полотно размером почти 5 на 3 метра - редкость даже для музейных фондов. Как отметила Алла Манилова, эта работа - «драгоценность советской живописи», которая почти никогда не покидает стены музея в Санкт-Петербурге. Последний раз псковичи могли видеть её 31 год назад. Теперь у жителей и гостей региона есть уникальная возможность прикоснуться к монументальному произведению искусства.

Автор работы Владимир Серов - однофамилец знаменитого живописца конца XIX - начала XX века Валентина Серова. «Это классик советской живописи, народный художник СССР, с 1962-го и до конца жизни - президент Академии художеств. В годы блокады он возглавлял Ленинградское отделение Союза художников, невероятный мастер написания крупноформатных исторических полотен. В этом смысле он один из наследников нашего великого и очень любимого Русским музеем Василия Сурикова», - рассказала директор Русского музея.

Не менее интересен и тот факт, что художник начал работать над картиной в блокадном Ленинграде в 1943 году, а завершил работу над полотном уже после Победы, во второй половине 1945 года. «Александр Невский возвращается на псковскую землю, победив ливонских рыцарей, защитив нашу русскую землю и не допустив на нее врага. Самое главное здесь - победа и то, как победу над врагом Руси разделяет псковский народ, с каким восторгом Псков встречает защитника земли русской. Сегодня Александр Невский нужен как точка опоры, как светоч, как объединяющий исторический герой. Поэтому Светлана Евгеньевна Мельникова была абсолютно права, что назвала в своей заявке в Русском музее именно это полотно», - заметила она.

«Я бесконечно счастлива, что Псков оказался в числе тех городов, которые стали первыми участниками проекта "Музейные жемчужины Серебряного ожерелья". И, конечно, нашей картинной галерее очень не хватало сюжетной составляющей, связанной с именем Александра Невского», - в свою очередь сообщила директор Псковского музея Светлана Мельникова.

По ее словам, выставочная программа даёт огромные возможности. «Конкурировать с Петербургом невозможно. Это культурная столица. Но Псков имеет своё лицо. Псков имеет свою удивительную историю. И хочется, конечно, объектами материальной культуры это поддержать. Поэтому я убеждена, что у проекта есть будущее. Думаю, что сюда будут приезжать сокровища. И это усилит позиции “Жемчужного ожерелья“ на туристической музейной карте нашей страны», - заметила она.

Светлана Мельникова также обратила внимание на то, что за любым проектом всегда стоят реальные люди. «Должна быть колоссальная энергетика, должна быть сила убеждения, должно быть огромное желание сделать что-то нужное», - подчеркнула она.

Музыкальное обрамление

Очередная музейная жемчужина Серебряного кольца в Пскове была представлена, как выразилась директор Русского музея, в культурном обрамлении. Вечером 9 сентября в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» на сцене БКЗ Псковской областной филармонии прошел концерт, посвященный 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева и исторической картине Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков».

На фоне уже знакомого полотна исторические события воплотились в ярких образах кантаты «Александр Невский». Как известно, это произведение появилось благодаря знаменитому фильму Сергея Эйзенштейна, для которого Сергей Прокофьев писал музыку. После успеха киноленты в 1938 году композитор решил на основе музыки к фильму создать самостоятельное произведение.

Кантата прозвучала на сцене БКЗ в исполнении Академического хора Санкт-Петербургской консерватории и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Музыкальные образы менялись, как кадры фильма: красивые и мелодичные, как природа русской равнины, громкие и резкие, как лязг оружия во время боя и торжественные в финале, когда Александр Невский возвращается в победой в Псков, встречающий защитника ликованием и звоном колоколов.

С помощью музыки композитор противопоставляет две противоборствующие силы: Русь и крестоносцев. Для русских тем он использует выразительные мелодии, близкие народным. Образ крестоносцев, напротив, строится на жестких, диссонантных звучаниях, трубных сигналах и латинском хорале.

Важно и то, что образы XIII века Прокофьев пропустил через призму событий конца 1930-х годов, на фоне нарастающей угрозы фашизма. Поэтому кантата звучит как гимн справедливой борьбе народа с фашистскими захватчиками на фоне картины героической истории Древней Руси, где Александр Невский - не просто защитник земли русской, а символ единства, стойкости и духовной силы. Музыка превращает монументальное полотно Владимира Серова в мост между эпохами, соединяя Псков и Петербург, прошлое и настоящее, искусство и память.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой