Узнать о вкладе псковичей в победу над Наполеоном можно на экскурсии 12 сентября

В честь Дня воинской славы Псковский музей-заповедник приглашает на тематическую экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной вкладу Псковского края в победу в Отечественной войне 1812 года. Мероприятие состоится 12 сентября в 13:00 во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, дом 2), сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На экскурсии гости музея смогут узнать о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения.

Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна. Уникальным экспонатом является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы.

В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времен Отечественной войны.

Мероприятие подготовлено Молодежным советом Псковского музея-заповедника.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +78112292259.