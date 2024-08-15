Культурный треккинг по исторической части Пскова организуют 15 сентября

Культурный треккинг по исторической части Пскова от Псковского кремля до Покровской башни организуют 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Участников экскурсии ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. Также участникам расскажут про вечевой строй Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.
В ходе путешествия будет возможность открыть для себя интересные факты о древнем городе, прогуляться по весеннему городу, узнать, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами.
В конце экскурсии будет посещение Покровской башни. Телефон для записи: +78112663311.