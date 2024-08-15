Культура

Культурный треккинг по исторической части Пскова организуют 15 сентября

Культурный треккинг по исторической части Пскова от Псковского кремля до Покровской башни организуют 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Участников экскурсии ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. Также участникам расскажут про вечевой строй Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

В ходе путешествия будет возможность открыть для себя интересные факты о древнем городе, прогуляться по весеннему городу, узнать, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами.

В конце экскурсии будет посещение Покровской башни. Телефон для записи: +78112663311.