Культура

В Печорах откроется выставка «Дар» из коллекции журнала «Наше наследие»

С 20 сентября по 5 ноября в Музее истории города Печоры будет работать выставка «Дар» – передвижной проект Музея-заповедника «Абрамцево». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка «Дар» – передвижной проект Музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие».

Созданный в 1988 году по инициативе академика Д. С. Лихачева и причисленный ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству, «Наше наследие» был «синтетическим журналом». Его публикации посвящались деятелям и произведениям литературы и философии, живописи и архитектуры, театра и музыки. В 2020 году журнал был закрыт, коллекция передана в абрамцевское музейное собрание.

На протяжении многих лет в редакции журнала устраивались художественные выставки. Из дарений художников сложилась коллекция журнала, в которой представлены работы нескольких поколений московских художников, петербургский андеграунд, владимирская школа, живопись урало-сибирского региона.