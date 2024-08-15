Культура

Музей истории города Печоры организует бесплатную экскурсию в День туризма

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. В этот день Музей истории города Печоры проведет бесплатную сборную экскурсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей истории города Печоры

Посетители узнают историю Печор от эпохи неолита до наших дней, смогут ознакомиться с культурой коренного малочисленного народа сето, увидеть старинные фотографии и древние документы.

Совсем недавно в музее открылась новая выставка «Дар». Это совместный проект Псковского музея-заповедника и Музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие».

Мероприятие пройдет в пятницу, 27 сентября, в 13:00 в музее истории города Печоры по адресу: город Печоры, улица Международная, дом №6. Телефон для записи: +78114823077.