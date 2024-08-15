Культура

Сотрудники «Михайловского» работают на Астафьевских торжествах в Красноярском крае

Делегация Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в большом музейном съезде в Красноярском крае.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в эти дни Красноярске и в селе Овсянка, где родился и в последние годы жизни работал юбиляр нынешнего года, советский российский писатель Виктор Астафьев, в рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России. Юбилейные даты» проходят мероприятия памяти этого выдающегося прозаика и работает I Всероссийский форум литературных музеев. В последнем принимают участие порядка 70 специалистов из 30 музеев, представляющих десять регионов России. Среди участников представительного собрания — Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Российский национальный музей музыки (Москва).

Как рассказали в «Михайловском», перед коллегами на съезде выступит заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елена Михайлова. Её доклад внесён в программу круглого стола «Литературные темы в культурно-образовательной работе музея» и озаглавлен «Пушкинский заповедник: от традиционного к современному». Речь в сообщении Елены Михайловой пойдёт о практикуемых десятилетиями и о новых формах работы с посетителями: об «академических» и об иммерсивных и арт-экскурсиях; о Пушкинском празднике поэзии, который в музее проводят вот уже более полувека, и о новых фестивалях (анимации, балета, etc.); о пушкинских «трудниках» начала прошлого века и о современных доброхотах, многом, многом другом.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что организатором форума выступил Красноярский краевой краеведческий музей при поддержке министерства культуры Красноярского края.