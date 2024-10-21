Культура

Написать акварелью картину предложат на мастер-классе в Изборске

В мастерской Изборского музея-заповедника 26 и 27 октября пройдёт новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Участники творческой встречи смогут написать акварелью картину по мотивам работ талантливого изборского художника Павла Мельникова. В музее рассказали, что с огромной любовью он изображал на своих полотнах древние каменные стены и башни Изборской крепости, храмы, удивительную природу и тихие улочки древнего города в разное время года, выбирая для своих пейзажей разные точки обзора.

Занятия будут проходить в субботу и в воскресенье в 13:00 и в 15:00. Чтобы принять участие в мастер-классе, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.