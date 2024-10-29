Культура

Псковичей приглашают к участию в фестивале музыки и танца «Союз талантов России»

Псковичи приглашаются к участию в международном фестивале музыки и танца «Союз талантов России». Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, фестиваль пройдёт в очном формате 31 мая-1 июня в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Мероприятие будет приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы и направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, а также о подвигах участников специальной военной операции.

Проект «Союз талантов России» направлен на поиск лучших творческих дарований в регионах России. В рамках фестиваля-конкурса пройдет образовательная программа по направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство.

Участниками фестиваля-конкурса могут стать солисты и ансамбли, занимающиеся в ДШИ, ДМШ, ДК, досуговых центрах и ДдиЮТ, в средне-специальных музыкальных учебных заведениях, студенты вузов, творческие коллективы и отдельные исполнители различных жанров, как любители, так и профессионалы. Возраст участников от 5 до 35 лет.

В состав жюри проекта входят солисты Большого театра и Кремлевского балета, педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, звезды вокальных и танцевальных ТВ-шоу.

Победители проекта примут участие в праздничном Гала-концерте «Песни, опаленные войной» и выступят на одной сцене со звездами эстрады и кинематографа.