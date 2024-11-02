Культура

«Полосчатый кремень» и створку малой панагии нашли псковские археологии на раскопках на Плехановском посаде

Псковские археологи поделились своими находками на раскопе на Плехановском посаде в Пскове. Снимками они поделились в Telegram-канале «Псковской археологии».

Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram

«На выходных раскоп на Плехановском посаде выходит на финальную стадию, и мы хотим рассказать о двух ярких находках из засыпки траншеи канализации 2000-х годов. Для археолога важен контекст обнаружения артефакта, но в городских условиях слой часто нарушен, и археологи имеют дело с переотложенными находками, что создает свои сложности, например, затрудняет точную датировку», - поделились археологи.

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На втором фото - «полосчатый кремень». Кремни разнообразны по цвету: красные, коричневые, желтые. В основном это зависит от присутствия в них оксидов железа. «Яркая и экстравагантная вещь явно нравилась владельцу и являлась специфическим выражением его индивидуальности», - отметили ахеологи.

На третьем фото - створка малой панагии XVIII -XIX веков. Панагии - сосуды, в которых совершалось возношение частицы просфоры в честь Богородицы (греч. «всесвятая»). Освященный богородичный хлеб брали в дорогу, для этого были предназначены малые «путные» панагии. На их лицевой стороне изображали Распятие, на внутренних створках: Троицу и Богоматерь Знамение.