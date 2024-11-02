Культура

Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой»

Псковские библиотекари организовали и провели межрегиональный онлайн-семинар «Библиотека: взгляд в будущее» со своими коллегами из Великих Лук, Чебоксар и Липецка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Цель этого мероприятия – поделиться самыми успешными практиками и сообща порассуждать о том, какое место библиотека может занять в развивающемся мире, когда «всё можно найти в интернете» и приходится конкурировать с другими креативными пространствами, а не только с досуговыми заведениями.

Вела эту онлайн-встречу первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Она рассказала коллегам из других регионов, что в Пскове на сегодня уже четыре библиотеки работают в формате «модельных». По её словам, победа библиотекарей в конкурсе федеральных грантов и получение финансирования на создание таких библиотек не только привлекает внимание местных властей к библиотечному делу, но и ко многому обязывает самих работников этой сферы. Ведь модернизация библиотек заставляет их искать новый формы работы с читателями, но так, чтобы библиотека «не сваливалась в опасное пространство досуга и развлечений» и не становилась заведением из разряда «чего изволите».

О том, как эту задачу решает только что обновившаяся псковская библиотека «Родник» имени С. А Золотцева, собравшимся на онлайн-семинаре рассказала заведующая этим учреждением Елена Николаева.

После чего библиотекари из Липецка, Чебоксар и Великих Лук поделились с коллегами своим опытом: рассказали, какие мероприятия они придумали в Год семьи, как им удаётся привлекать молодёжь, создавая юным читателям новые возможности для самореализации и профессионального роста, и как чувашские дизайнеры привнесли в интерьеры тамошних модельных библиотек национальный стиль.

Во время разговора по душам в интернете библиотекари выявили интересную проблему. Оказывается, их читатели часто просто не готовы пользоваться теми благами, которые им предоставляет государство в модельных библиотеках. Они плохо осведомлены о возможностях таких библиотек и не представляют, что в модельной библиотеке можно не только найти самые современные книги, но и, например, записать подкаст, воспользовавшись новейшей аппаратурой, провести любое мероприятие или мастер-класс. И всё это абсолютно бесплатно.

Людмила Слабченко также спросила коллег, что они думают про высказывание ученого Сергея Капицы, который утверждал, что «культуру надо насаждать… даже силой… Иначе нас всех ждёт крах». Библиотекари поспорили с учёным и в который раз подтвердили истину, что насильно мил не будешь.

Кроме того, они поговорили на больную кадровую тему: как сделать, чтобы с молодыми читателями в библиотеках общались такие же молодые сотрудники. И пришли к заключению, что самым ценным фондом, инновационным инструментом и креативной фишкой любой библиотеки является её коллектив. И что государству надо в первую очередь заботиться о том, чтобы в библиотеки приходили работать по-настоящему увлечённые, фанатично преданные своему делу люди. И вот тогда, сказали участники онлайн-семинара, властям не придётся «насаждать культуру даже силой».