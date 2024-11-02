Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покажите нам корову!
«Гельдт»: гостевые комнаты
День народного единства в Пскове
Господин Рейтингомер
Готовим сами: семейные завтраки
чистый русский
«Истфакт» Ленин в Пскове
Диванное трамповедение
Дело табак
Лонгрид мифы о молоке
Гонки по вертикали
Кружки и секции для детей
литературные премии
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
Реплика Губернаторопад-2024
За мусор надо платить
 
 
 
ещё Культура 02.11.2024 09:350 Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых заметных музеев России 07.11.2024 19:000 Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой» 07.11.2024 18:380 Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон 07.11.2024 17:510 Псковский музей презентовал фильм на научно-фантастическом симпозиуме 07.11.2024 17:330 На выставке «Его величество фарфор!» в Пскове представлено 400 предметов 06.11.2024 20:200 Жители Псковской области могут принять участие в «Культурном марафоне»
 
 
 
Самое популярное 02.11.2024 12:365 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке» 31.10.2024 16:344 Ирина Иванова покидает пост первого замглавы администрации Пскова 04.11.2024 21:002 Интерактив: Автодробер 02.11.2024 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся 31.10.2024 10:3618 Архитектор Юрий Ширяев предложил поставить на Четырех углах «Черный квадрат»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой»

07.11.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Псковские библиотекари организовали и провели межрегиональный онлайн-семинар «Библиотека: взгляд в будущее» со своими коллегами из Великих Лук, Чебоксар и Липецка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова. 

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Цель этого мероприятия – поделиться самыми успешными практиками и сообща порассуждать о том, какое место библиотека может занять в развивающемся мире, когда «всё можно найти в интернете» и приходится конкурировать с другими креативными пространствами, а не только с досуговыми заведениями.

Вела эту онлайн-встречу первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Она рассказала коллегам из других регионов, что в Пскове на сегодня уже четыре библиотеки работают в формате «модельных». По её словам, победа библиотекарей в конкурсе федеральных грантов и получение финансирования на создание таких библиотек не только привлекает внимание местных властей к библиотечному делу, но и ко многому обязывает самих работников этой сферы. Ведь модернизация библиотек заставляет их искать новый формы работы с читателями, но так, чтобы библиотека «не сваливалась в опасное пространство досуга и развлечений» и не становилась заведением из разряда «чего изволите».

О том, как эту задачу решает только что обновившаяся псковская библиотека «Родник» имени С. А Золотцева, собравшимся на онлайн-семинаре рассказала заведующая этим учреждением Елена Николаева.

После чего библиотекари из Липецка, Чебоксар и Великих Лук поделились с коллегами своим опытом: рассказали, какие мероприятия они придумали в Год семьи, как им удаётся привлекать молодёжь, создавая юным читателям новые возможности для самореализации и профессионального роста, и как чувашские дизайнеры привнесли в интерьеры тамошних модельных библиотек национальный стиль.

Во время разговора по душам в интернете библиотекари выявили интересную проблему. Оказывается, их читатели часто просто не готовы пользоваться теми благами, которые им предоставляет государство в модельных библиотеках. Они плохо осведомлены о возможностях таких библиотек и не представляют, что в модельной библиотеке можно не только найти самые современные книги, но и, например, записать подкаст, воспользовавшись новейшей аппаратурой, провести любое мероприятие или мастер-класс. И всё это абсолютно бесплатно.

Людмила Слабченко также спросила коллег, что они думают про высказывание ученого Сергея Капицы, который утверждал, что «культуру надо насаждать… даже силой… Иначе нас всех ждёт крах». Библиотекари поспорили с учёным и в который раз подтвердили истину, что насильно мил не будешь.

Кроме того, они поговорили на больную кадровую тему: как сделать, чтобы с молодыми читателями в библиотеках общались такие же молодые сотрудники. И пришли к заключению, что самым ценным фондом, инновационным инструментом и креативной фишкой любой библиотеки является её коллектив. И что государству надо в первую очередь заботиться о том, чтобы в библиотеки приходили работать по-настоящему увлечённые, фанатично преданные своему делу люди. И вот тогда, сказали участники онлайн-семинара, властям не придётся «насаждать культуру даже силой».

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли менять резину?
В опросе приняло участие 78 человек
07.11.2024, 20:200 «Радость православия» в сказке Пушкина о царе Салтане обсудят на лекции в Пскове 07.11.2024, 20:000 В псковский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 6,6 тысячи человек  07.11.2024, 19:510 Уровень достижения 47 региональных проектов в Псковской области превысил 96% 07.11.2024, 19:400 Псковичка завоевала «бронзу» на первенстве России по самбо
07.11.2024, 19:300 Первое очное занятие прошло для учащихся агрокласса Кузнецовской школы Себежского района 07.11.2024, 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину 07.11.2024, 19:200 Розница в Псковской области достигла 150 миллиардов рублей 07.11.2024, 19:110 Псковская область оказывает поддержку муниципалитетам Херсонской области в осенне-зимний период
07.11.2024, 19:000 Библиотекари в Пскове придумали, как не «насаждать культуру силой» 07.11.2024, 18:400 Более 3 тысяч квартир построили в Псковской области с января по сентябрь 07.11.2024, 18:380 Александр Боярков: Псковскую филармонию ожидает насыщенный сезон 07.11.2024, 18:280 «Пастырь»: О молитве «Отче наш»
07.11.2024, 18:193 Тупик коммунизма 07.11.2024, 18:101 «Сообразим на троих»: Трамп наш, годовщина Октябрьской революции и обучение псковских чиновников. ВИДЕО 07.11.2024, 18:080 Итоги Кубка по быстрым шахматам утвердили в Псковской области 07.11.2024, 18:000 Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках
07.11.2024, 17:560 Т1 ИИ и ВГИК внедрят искусственный интеллект в кинопроизводство 07.11.2024, 17:520 «Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества. ВИДЕО 07.11.2024, 17:510 Псковский музей презентовал фильм на научно-фантастическом симпозиуме 07.11.2024, 17:480 Джазовые концерты с песнями из советских фильмов дадут в Пскове зимой
07.11.2024, 17:430 Псковичка вернулась с тремя медалями из Ташкента 07.11.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 ноября 07.11.2024, 17:390 Вопрос перезахоронения останков воинов обсудил с гдовичами Александр Козловский  07.11.2024, 17:330 На выставке «Его величество фарфор!» в Пскове представлено 400 предметов
07.11.2024, 17:260 Финалистки «Мисс и Миссис Псков 2024» устроили пижамную вечеринку 07.11.2024, 17:241 Продлить господдержку инвестпроектов по развитию внутреннего туризма просят депутаты Северо-Запада 07.11.2024, 17:220 Евгений Баранчиков: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области готов удивлять 07.11.2024, 17:150 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи обязательное распределение молодых специалистов?
07.11.2024, 17:120 Диванное трамповедение 07.11.2024, 17:040 Елена Даньшова о работе в ПАСЗР: У нас очень тесное взаимное сотрудничество 07.11.2024, 16:540 В красной икре восьми российских производителей нашли кишечную палочку 07.11.2024, 16:520 Парламентский форум по случаю 30-летия ПАСЗР проходит в Вологодской области
07.11.2024, 16:460 Автошоу с дефиле участниц конкурса красоты покажут в Пскове 9 ноября 07.11.2024, 16:310 Баня «Лазавица» в Великих Луках возобновляет работу с 9 ноября 07.11.2024, 16:250 Мужчину с двумя ведрами разыскивают в Псковской районе 07.11.2024, 16:240 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Максима Горького
07.11.2024, 16:150 Районный суд оставил в силе решение оштрафовать члена облизбиркома Елену Маятникову 07.11.2024, 16:110 Потребительские цены в Псковской области выросли на 5,2% 07.11.2024, 15:580 «Аленький цветочек» показали в псковском театре кукол в рамках нацпроекта 07.11.2024, 15:480 Процедура банкротства не распространяется на второго супруга при разводе – арбитражный управляющий
07.11.2024, 15:380 Губернатор вручил Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью» 07.11.2024, 15:300 Оплачиваемые выходные для диспансеризации могут получить псковичи 07.11.2024, 15:220 В преддверии сезона распродаж мошенники увеличили активность 07.11.2024, 15:010 Дело табак
07.11.2024, 14:561 «Ковер из кровососущих тварей» встретил сотрудников теплосетей в подвале дома на Запсковье 07.11.2024, 14:460 Спрос на сельскохозяйственных работников в Псковской области за год вырос на 9% 07.11.2024, 14:250 Более 10 миллионов россиян стали пользователями ГИС ЖКХ 07.11.2024, 14:140 Россия увеличит производство винодельческой продукции
07.11.2024, 14:011 За неделю в Псковской области выявили свыше 3100 случаев ОРВИ 07.11.2024, 13:460 Проблемы Палкинского района с активными жителями обсудил Александр Козловский 07.11.2024, 13:342 Среднемесячная начисленная зарплата псковичей превысила 52 тысячи рублей 07.11.2024, 13:260 Способы передать показания счетчиков газа онлайн перечислили псковичам
07.11.2024, 13:153 Матвиенко: Россия должна избавиться от импортозависимости в сфере детского питания 07.11.2024, 13:110 Водитель Renault пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 07.11.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Трамп наш, годовщина Октябрьской революции и обучение псковских чиновников 07.11.2024, 12:580 Памятный митинг прошел в Пскове в День воинской славы России. ФОТО
07.11.2024, 12:520 Стоматолог в Великих Луках выплатит пациенту 300 тысяч рублей за некачественное лечение 07.11.2024, 12:451 «Дневной дозор»: Нужно ли Псковской области свое производство алкоголя? 07.11.2024, 12:420 Тело пропавшего подростка искали водолазы в Великолукском районе 07.11.2024, 12:260 В Псковской области сократилось производство яиц
07.11.2024, 12:130 Wildberries объявила о запуске собственной сети заправок 07.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества 07.11.2024, 11:550 Бумажное производство в Псковской области нарастили почти на 50% 07.11.2024, 11:510 Готовим сами, как в ресторане: семейные завтраки. ВИДЕО
07.11.2024, 11:451 Сотрудник полиции в Дедовичах помог спасти ребенка во время пожара 07.11.2024, 11:410 В Псковском районе планируют провести фестиваль садоводств в 2025 году 07.11.2024, 11:341 37-й выпуск проекта «Истфакт»: Ленин в Пскове 07.11.2024, 11:303 Ноутбук, iPhone и кошельки изъяли у экс-замглавы Пскова в качестве доказательств 
07.11.2024, 11:240 На вооружение псковских спасателей поступила новая автоцистерна 07.11.2024, 11:100 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 07.11.2024, 11:041 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 07.11.2024, 10:590 В ОЭЗ «Моглино» зарегистрирован научно-образовательный центр
07.11.2024, 10:531 «Сообразим на троих»: Трамп наш, годовщина Октябрьской революции и обучение псковских чиновников 07.11.2024, 10:510 Материалы обыска по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде 07.11.2024, 10:330 «Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии 07.11.2024, 10:270 Суд обязал снести киоски на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru