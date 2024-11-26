Культура

Лекция «Псковские купцы-старообрядцы Хмелинские» пройдет в Пскове

Лекция историка Арсения Постникова «Псковские купцы-старообрядцы Хмелинские» пройдет в Центральной городской библиотеке 6 декабря в 17.00. Этой лекцией завершается программа 2024 года «Псков. Жизнь замечательных семей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Купцы Хмелинские были знамениты в губернском Пскове своей благотворительностью, строили дома и храмы, школы и богадельни.

«Один из них - Василий Николаевич Хмелинский и его зять Петр Дионисович Батов вели крупную оптовую торговлю, являлись гласными городской Думы, имели чин коммерции советников, и за щедрую благотворительную деятельность были провозглашены Почетными гражданами Пскова», – рассказали организаторы.

«Хмелинский у всех и в чести, и в милости, и в силе, и даже в славе. У раскольников он столп, за который все стараются держаться. Отец его много пострадал за веру… Сын идет дорогою своего отца», - так знаменитый русский писатель Николай Лесков отозвался о псковском купце Василии Хмелинском, с которым встречался в Пскове в 60-х годах XIX века.

Сегодня прихожан Древлеправославной Поморской церкви в Пскове насчитывается от 200 до 300 человек. Старообрядческий православный храм Святителя Николы Чудотворца от Каменной ограды посещают и староверы из других городов и районов Псковской области - всего несколько тысяч человек.