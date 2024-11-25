Культура

Красота и безобразие

Псков — город, где памятники архитектуры встречаются буквально на каждом шагу. Часть отреставрирована и радует псковичей и гостей региона. Но многие из объектов культурного наследия, к сожалению, находятся в неприглядном виде старых развалин. Любоваться там абсолютно нечем, а кроме того, еще и опасно — в любой момент может отвалиться какой-нибудь предмет охраны.

Большое число региональных памятников архитектуры в Пскове не дает возможности обеспечить их бюджетным финансированием, а частные инвесторы не торопятся покупать культурное достояние даже за рубль — слишком много сложностей возникает в связи с их ремонтом и дальнейшим содержанием. Есть ли выход из этой тупиковой ситуации и как спасти от гибели псковские памятники, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Не доходят до финиша

Недавно стало известно, что памятник архитектуры «Усадьба купца Андреева» на улице Олега Кошевого, 5 хотят приспособить под квартиры и офисы. Проект реставрации объекта был подготовлен ООО «Вера и Надежда» в 2023 году. В настоящее время он прошел историко-культурную экспертизу и был признан соответствующим требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Теперь, возможно, еще один памятник регионального значения обретет новую жизнь.

Но такие случаи, когда новый собственник здания решается на реставрацию, разрабатывает проектную документацию и доходит до историко-культурной экспертизы проекта - скорее исключение, чем правило. К сожалению, многие объекты культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, год за годом меняют собственников или вовсе стоят бесхозными и продолжают разрушаться.

Причина нежелания инвесторов браться за такие объекты не является тайной. «Очень много согласований требуется по документации. Нужны лицензии подрядчикам, которые занимаются проектом работ. Это все требует больших ресурсов и растягивается по времени», - говорит имеющий опыт работы с историческими зданиями владелец ресторана «Левенъ» Виталий Зайцев.

По его словам, инвестиционный проект гораздо быстрее реализовать в рамках стандартного здания. В случае с памятниками все усложняется, и «требуется гораздо больше времени на прохождение всех процедур через комитет по охране объектов культурного наследия». «Поэтому те объекты, которые находятся в хорошей локации, еще имеют шанс на восстановление, а с теми, кто в локации менее презентабельной, сложнее. Кроме того, инвестор очень ограничен в плане перепланировок, каких-то архитектурных решений. Он уже под здание подгоняет свой бизнес, а не строит здание под проект, который был бы удобен», - отмечает Виталий Зайцев.

Он привел в пример свой опыт реставрации здания на улице Калинина, 17, где сейчас находится кафе «Диалог». На разработку проектной документации ушло пять лет: «Мы занимались проектом с 2012 по 2017 год. Долго это все, даже при наличии финансовых возможностей».

Что касается ресторана «Левенъ», Виталий Зайцев приобрел это здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, уже готовым к вводу в эксплуатацию. Но, насколько ему известно, предыдущий собственник тоже около 5 лет проходил все процедуры согласования.

«Бывает так, что на старте одни планы, а на финише уже сам проект становится неактуальным. Я знаю такие истории, когда люди приобретали объекты и в итоге не доходили до финиша, потому что что-то менялось в планах за такой длительный период», - говорит Виталий Зайцев.

На территории Псковской области учитывается и охраняется государством 4321 объектов культурного наследия, в том числе 1718 памятников и 244 ансамбля. С января 2014 года (с момента работы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области) по настоящее время на территории Псковской области отреставрировано 65 памятников регионального и федерального значения, из них 39 - отреставрировано с приспособлением для современного использования.

Спасенный памятник

Есть и другие опасения, вынуждающие инвесторов не торопиться приобретать такие здания. Одно дело — при наличии финансов разработать проект и восстановить памятник, другое — содержать его и исполнять охранные обязательства. В настоящее время Арбитражный суд Псковской области рассматривает дело о расторжении охранно-арендного договора на пользование памятником истории и культуры «Палаты Меньшиковых, памятник архитектуры XVII века (дом I и дом II)» по адресу улица Советская, дом 50. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях обратилось с иском к ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» о расторжении договора аренды.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей в ответе на запрос руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества Татьяна Пайвина, основаниями для обращения в суд стало неисполнение обязательств по сохранению объекта культурного наследия и условий по внесению арендных платежей: «Начиная с 2015 года объект фактически не используется арендатором, меры по сохранению объекта законным владельцем не принимаются, что неизбежно влечет ухудшение его состояния. За период 2024 года арендатором в адрес арендодателя не произведено ни одного платежа».

При этом на вопрос о том, какая судьба ждет «Палаты Меньшиковых» в случае удовлетворения судом иска, в ведомстве сообщили только, что этот вопрос «будет решаться в соответствии с решением суда и в рамках действующего законодательства». Такие перспективы уже вызывают тревогу, потому что на находящиеся по соседству третий дом «Палат Меньшикова», так называемый Дом Марины Мнишек, без боли не посмотришь. Он рассыпается на глазах. То же самое можно сказать и о других расположенных на Романовой горке памятниках, которые находятся на балансе у государства.

««Палаты Меньшикова» - это спасенный памятник», говорит председатель Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева. И вспоминает, в каком состоянии были палаты в конце 90-х годов: «Туда подходить было страшно, перекрытия обрушались».

По ее словам, памятник был реставрирован по проекту, и хотя не функционирует, но закрыт и нормально содержится, нет доступа вандалам, его техническое состояние под контролем. Другое дело — Дом предводителя дворянства и Дом Сутоцкого на Романовой горке. «Это очень большая проблема в центре города. Сколько мы, общественность, ни писали, ни выходили туда, ни фотографировали, - нет никакого финансирования не только на реставрацию, но уже и на противоаварийные работы. А средства на эти объекты федерального значения должно выделять государство», - уверена Ирина Голубева.

По букве закона

Что касается региональных объектов, по мнению Ирины Голубевой, при продаже таких зданий нужно выяснять, насколько они имеют художественное или историческое значение, могут ли они иметь статус памятника. «Должна быть проведена определенная инвентаризация, и выделены объекты, не имеющие качеств, которые могут быть применены к памятникам культурного наследия. Тогда не надо будет требовать усилий на их поддержание именно как памятников», - говорит она.

Председатель областного отделения ВООПИиК отмечает, что идея исключения объектов культурного наследия из реестра время от времени появляется, в том числе, в органах охраны памятников, и среди пользователей или потенциальных собственников.

«Но в министерстве культуры есть такая установка, что с учета не будут снимать существующие здания — только при условии, если оно полностью утрачено, путем обращения в суд. Поэтому фактически из реестра памятники не исключают», - замечает Ирина Голубева.

Кроме того, исключение все равно возможно только через историко-культурную экспертизу. Но у органа охраны «никогда денег не было, чтобы ее оплатить».

Региональное отделение ВООПИиК предлагало проводить такую экспертизу хотя бы для двух объектов в год. По словам Ирины Голубевой, это не так дорого, но зато постепенно шел бы процесс выделения «объектов, которые действительно имеют такой статус, и объектов, которые попадают в списки случайно».

«Все хотят, чтобы в городе все было хорошо. Но есть определенные процедуры, и совсем все убрать из реестра, потому что там безобразие, нельзя. Давайте безобразие убирать», - отмечает Ирина Голубева.

То есть, нужно бороться с вандализмом, выделять небольшие деньги на противоаварийные работы (для проведениях которых, кстати, экспертиза не нужна). «Заколотить окна, двери, камеры повесить по соседству, задействовать современные антивандальные средства. И нужно, чтобы за это кто-то отвечал. В идеале, чтобы, как в 90-е годы, в некоторых исторических городах России, была оперативная служба при органах охраны, которая в ежедневном режиме отслеживала бы, что происходит на их объектах. Сейчас этого нет: сидят в кабинетах, по букве закона действуют. А объект - не всегда буква. Здесь нужен энтузиазм и инициатива», - отмечает она.

Хотя бы в цифре

Еще один способ привлечь внимание к разрушающимся объектам культурного наследия — реставрировать их в 3D. Такой метод популяризации культурного наследия выбрала псковичка Дарья Калугина. Ее проект «Псков-360°» предусматривает цифровое восстановление памятников архитектуры Пскова и создание VR-туров по ним. С помощью современной 3D-графики можно очень наглядно показать то, что сложно увидеть на обычной картинке.

Участники проекта провели виртуальную реставрацию шести памятников архитектуры федерального значения: Солодёжни, Дома Печенко, Дома предводителя дворянства, Офицерского корпуса, Палат Ямского и Дома Жуковой.

«Мы проводим цифровую реконструкцию памятников архитектуры, потому что неизвестно, когда они будут восстанавливаться вживую и будут ли. Но это способ показать, как они выглядели раньше по версии исследователей псковской старины. Я не могу давать оценку состоянию самих объектов, я не эксперт. Очевидно, что на реконструкцию нужны огромные средства и силы. Но с другой стороны, мне всегда больно видеть, что вокруг этих объектов зачастую бурьян, мусорные кучи и нелепые постройки. Я считаю, что содержать прилегающую территорию в эстетическом виде - это точно в наших силах уже сегодня. И этот факт является отражением нашей «культуры», - говорит Дарья Калугина.

Проект уже получил хорошие отзывы псковичей. «Первое — это, конечно, отзывы из серии: «А мы и не знали, не обращали внимание». Для многих стало открытием, что рядом такие памятники, которые имеют ценность не только местного значения, но и вообще в рамках нашей большой страны. Но помимо этого, благодаря обратной связи я вижу как много у нас людей, которые искренне болеют за восстановление памятников», - рассказывает Дарья Калугина.

3D-реставрация Офицерского корпуса

Также, по ее словам, были запросы о 3D-реконструкции других объектов, например, утраченного храма в Псковском районе. Но дело в том, что моделирование облика сооружений создается на основе данных архитекторов и реставраторов. «Я объяснила, что для этого должна быть проведена исследовательская работа. Причем, работа достаточно объемная», - уточняет она.

Теперь Дарья ищет возможности для продолжения реализации проекта. В настоящее время «Псков-360°» участвует во всероссийском конкурсе и телемарафоне «Виртуальный тур по многонациональной России». «Для меня это возможность засветить проект и масштабировать, чтобы больше интересных объектов реконструировать. Хотя бы в цифре», - отмечает автор проекта.

Таким образом, неравнодушные к нашему культурному наследию люди есть. А значит, есть надежда, что из руин и «заброшек» когда-нибудь вырастут белоснежные каменные палаты или уникальные деревянные строения, которыми будут восхищаться псковичи и гости города. Не новодельные, фантастические, как искусственные цветы, а подлинные, сохраняющие «дух места» - образ настоящего Пскова.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой и Дарьи Калугиной