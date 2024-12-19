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Культура

Бронзовая песня

19.12.2024 15:54|ПсковКомментариев: 0

В Усвятах уже появился постамент для памятника прославленной фольклорной певице Ольге Сергеевой. Монумент поставят на частные деньги, инициаторы его установки надеются успеть к Пасхе. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала, как скульптора удалось найти только с четвертой попытки, зачем косметическому бизнесу памятник в крошечном поселке и другие подробности проекта по воплощению в бронзе народной песни.

 

Земля творцов

В ноябре в сквере у Дома культуры в Усвятах внимание местных жителей привлекли строительные работы. Четыре лета подряд по программе «Формирование комфортной городской среды» шло поэтапное благоустройство пустыря на месте снесенной заброшки. И минувшим летом оно завершилось. Так чего же снова раскапывают землю?

Объяснение вскоре нашлось на странице в соцсетях местного отделения Союза женщин России.

«По просьбам обратившихся к нам жителей района считаем необходимым разъяснить, - написали там, - что земляные строительные работы у Дома культуры поселка Усвяты связаны с претворением в жизнь инициативы Усвятского отделения Союза женщин России по возведению памятника Ольге Федосеевне Сергеевой, а в ее лице — и всем исполнителям и хранителям народной песни усвятской земли».

Несколько дней назад обликом будущего памятника поделился со своими подписчиками режиссер из Петербурга Виталий Салтыков.

«Хорошие новости. Итак, теперь можно рассказать поконкретнее, что происходит с памятником певице Ольге Сергеевой, - подписал он видеоролик, раскрывающий, как будет выглядеть монумент. - На данный момент мы приняли в работу глиняный макет в мастерской скульптора Владимира Бродарского. Далее последуют формовка и литье — самые ответственные моменты в создании бронзового памятника. На центральной площади Усвят уже установлен фундамент и подиум».

54-летний Виталий Салтыков — актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий. Как актер снимался в «Бандитском Петербурге», а за театральные работы имеет премии «Золотая маска» и «Золотой софит». Был номинирован на «ТЭФИ» с программой «Русский стиль» на телеканале «Культура». Со своим кинорежиссерским дебютом, лентой «Куда течет море», стал первым россиянином, чья работа вошла в десятку лучших Манхэттенского фестиваля короткометражного кино, а с картиной «Чувствовать» прорвался в основную программу Шанхайского кинофестиваля (вместе с Токийским его называют аналогом европейских Канн и Венеции). Ставит масштабные шоу-программы, в том числе, цирковые. Занимает пост худрука и директора Тверского театра кукол.

К 1000-летию Усвят, которое отмечали в 2021 году, Виталий Салтыков снял документальную работу «Усвяты. Потаенная земля». Конечно, фильм не обошел вниманием знаменитую фольклорную певицу Ольгу Федосеевну Сергееву, жившую на усвятской земле. Широко известна оценка ее творчества другим режиссером, прославленным Андреем Тарковским, называвшим ее пение «знаком русского» и включившим песни в исполнении Ольги Сергеевой в свой фильм «Ностальгия». Ежегодно в усвятской деревне Церковище, где жила Ольга Сергеева, проходит областной фольклорный фестиваль «Знак русского».

Ольга Федосеевна Сергеева.

Во время работы над своим фильмом об Усвятах Виталий Салтыков познакомился с Валентиной Веселовой и другими активистками из местного отделения Союза женщин России. Они рассказали о своем желании увековечить Ольгу Сергееву в бронзе. Но нет понимания, с чего начинать, а главное, где найти на это деньги.

Виталий Салтыков подключил свои организаторские таланты и возможности. Усвяты — не чужая для него земля. В детские годы он приезжал из Ленинграда по время школьных каникул к бабушке.

«К концу каникул считал себя абсолютно деревенским жителем. Усвятская земля для меня — вторая родина», - говорит режиссер.

Бабушка его жила в деревне Бондарево. Удивительно, но мальчик, занимавшийся в Ленинграде народным пением, слышал записи исполнения Ольги Сергеевой. Но даже представить не мог, что она — его землячка и можно вот так запросто съездить в деревню неподалеку и познакомиться. Так что лично пообщаться не получилось. Зато теперь хлопоты по созданию памятника становятся связующей ниточкой со второй родиной, с проведенным у бабушки детством.

Знаковое событие

Широкие связи деятеля культуры помогли найти деньги на памятники. Помог Лев Охотин, руководитель компании, выпускающей профессиональную косметику для волос. На памятник потребовалось более 8 млн рублей.

«Лев Охотин замечательный человек, он много делает для страны, - объясняет Виталий Салтыков участие в проекте частного бизнеса. - Для него нет никакой выгоды, просто я его убедил, что на усвятской земле нужно сделать что-то хорошее для людей».

Также большой вклад в организационную работу по установке памятника внес финансовый директор той же компании Кирилл Краснов. А вот скульптора, который воплотит памятник, найти удалось только с четвертой попытки. Трижды до этого пришлось прерывать сотрудничество с другими авторами: то предложенные проекты восторга не вызывали, то денег на их реализацию требовалось слишком много. Звезды в небе над Усвятами сошлись, когда Виталий Салтыков обратился к Владимиру Бродарскому. В Петербурге рядом с музеем блокады стоит выполненная им скульптурная композиция, посвященная педагогам осажденного города. В Гатчину на открытие созданного им памятника Александру III приезжал президент России Владимир Путин. То есть за дело взялся настоящий профессионал, и тогда оно сдвинулось.

Режиссер Виталий Салтыков, скульптор Владимир Бродарский, бизнесмен Лев Охотин рядом с макетом создаваемого ими памятника.

Образно, сильно, красиво — так результат работы Владимира Бродарского над образом Ольги Сергеевой оценивает Виталий Салтыков.

«Присутствует портретное сходство. Но в образе воплощена не только Ольга Сергеева, это все усвятские певицы, на традициях которых стоит ее творчество», - описывает режиссер идею памятника.

Что ж, это заинтересованный взгляд. Мы попросили независимого эксперта оценить работу. Для этого выслали снимки архитектору Владимиру Шуляковскому, принимавшему участие в создании множества памятников, например, в числе его недавних работ — Вечевой колокол в Сквере парламентаризма в Пскове.

«Скульптурная работа качественная, профессиональная», - выдал Владимир Шуляковский свою оценку.

Фигура Ольги Сергеевой будет выполнена из бронзы. Сроки ее появления в Усвятах зависят от того, как быстро будет двигаться очередь в литейной мастерской. Виталий Салтыков рассчитывает на открытие монумента к Пасхе — постамент-то уже готов, не надо дожидаться настоящего тепла.

Монумент получил официальный статус, его установка согласована в местной администрации. После открытия памятник перейдет на баланс муниципалитета, который станет ухаживать за скульптурой.

«Мы со своей стороны поддержали инициативу местного отделения Союза женщин России, подобрали соответствующее место в центре поселка, - говорит глава района Дмитрий Петров. - Если все получится, событие будет знаковое».

За исключением воинских мемориалов, пока единственный памятник, стоящий в Усвятах, - типовая фигура Владимира Ильича Ленина скульптора Николая Шильникова. По стране стоит еще 120 таких же. А вот памятник Ольге Федосеевне Сергеевой будет единственным в своем роде. Таким же уникальным, как было ее песенное творчество, уходящее корнями вглубь 1000-летней истории Усвят. Она ушла в 2002 году, но еще долго ее имя будет прославлять малую родину. Даже удивительно, что посвященный ей памятник появляется там только сейчас.

Юлия Магера

Теги: #наследие #фольклор #памятники #усвяты
Источник: Псковская Лента Новостей
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