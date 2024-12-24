Культура

Эпизод проекта «Тайны псковских храмов» показали на федеральном телеканале

Один из выпусков проекта «Тайны псковских храмов», посвящённый церкви Покрова от Пролома, был представлен на федеральном телеканале «Союз» в рамках передачи «Союз_онлайн». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: кадры из сюжета проекта «Тайны псковских храмов» о церкви Покрова от Пролома.

Этот проект, ставший победителем конкурса молодёжных инициатив «Есть идея» от Администрации города Пскова, нацелен на создание серии видеороликов о псковских храмах, внесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ведущая программы «Союз_онлайн» Надежда Калинина высоко оценила работу молодых журналистов: «Вениамин и Милана только начинают свой путь в журналистике, но уже сейчас создают интересные и качественные материалы».

На данный момент завершено производство девяти фильмов. Последний выпуск уже снят и находится на стадии монтажа, его премьера ожидается в декабре текущего года.

Ранее другой сюжет проекта, посвященный собору Иоанна Предтечи, привлек внимание журналистов портала Путешествие.РФ.

Проект осуществляется благодаря субсидиям конкурса «Есть идея» при поддержке Службы управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия Псковской области и объектами деревянного зодчества, а также Псковской епархии Русской Православной Церкви.