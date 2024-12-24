Культура

Выставка-ярмарка «Псковская зима» откроется в областном центре народного творчества

Выставка-ярмарка «Псковская зима» откроется в Пскове сегодня, 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В выставке-ярмарке примут участие профессиональные и самодеятельные художники, мастера традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества, участники кружков, студий и любительских объединений по декоративно-прикладному творчеству, работающих на базе муниципальных культурно-досуговых учреждений, индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.

Открытие выставки-ярмарки состоится в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества по адресу: город Псков, улица Некрасова, 10. Начало в 17.00.