Культура

Гости мемориального «Михайловского» смогут увидеть «живые игрушки» на усадебной новогодней ёлке

В парке центральной усадьбы Государственного Пушкинского заповедника, на площадке перед мемориальным домом поэта, сегодня, 26 декабря, появилась новогодняя ёлка. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, нарядили праздничное деревце сотрудники «Михайловского», использовав в качестве украшений не только «покупные», изготовленные промышленным способом, но и самодельные ёлочные игрушки.

Фото здесь и далее: музей-заповедник Михайловское».

того, по уже сложившейся традиции на усадебную ёлку повесили пресные сушки и кусочки несолёного сала. Это — новогодние и рождественские подарки, которые очень понравятся синицам, поползням, птичкам-гаичкам и прочим пернатым, во множестве обитающих в усадьбе. «Птицы совсем не боятся ни туристов, ни, тем более, регулярно подкармливающих их в холодное время сотрудников усадьбы, которых, кажется, знают в лицо. — рассказали в музее. — Пичуги охотно берут орехи, семечки и даже кусочки печенья с протянутой ладони. Разумеется, новогоднюю ёлку с угощением они тоже не оставят без внимания и, на радость посетителям Михайловского, станут своего рода живыми игрушками на ней».

Напомним, что в предстоящие праздничные дни в Пушкинском заповеднике ждут большого наплыва гостей. Для них в дополнение к традиционным обзорным и тематическим экскурсиям в музее подготовили большую праздничную программу.