Культура

Новогодние программы для посетителей подготовил Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник подготовил разнообразные программы для посетителей в новогодние праздники, в том числе экскурсии, мастер-классы и культурно-просветительские мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Псковский кремль приглашает на культурно-просветительское мероприятие «Новогодняя канцелярия». Записаться можно по телефону: +7 811 233-10-65.

Музей истории города Печоры подготовил два мероприятия: мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки (фетр, роспись по дереву) и квест «Новогоднее расследование». Записаться можно по телефону: +7 811 482-30-77.

Музей-усадьба Николая Римского-Корсакова приглашает на несколько программ: «Рождественская сказка Шахерезады», интерактивное театрализованное представление по опере «Ночь перед Рождеством», театрализованное мероприятие «Зимняя сказка» и программа «Приключение Щелкунчика и его друзей». Записаться можно по телефону: +7 811 332-61-00.

Музей-усадьба Модеста Мусоргского подготовил культурно-просветительские мероприятия «На неведомых дорожках…» и «Традиции Рождества». Записаться можно по телефону: +7 811 493-11-40.

Подробнее о программах читайте здесь.

Еще больше программ в музейном образовательном центре. Телефон: +78112331390 (доб. 1).