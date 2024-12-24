Культура

Илианна Петрова: Масштабные культурные проекты реализуют по всей области

Работа по развитию событийной повестки в муниципалитетах Псковской области будет продолжаться. Врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова рассказала о масштабных мероприятиях, которые проводились в муниципалитетах Псковской области в 2024 году, в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Что касается ярких, интересных, уникальных событийных проектов в муниципалитетах, конечно же, каждый муниципалитет хочет их развивать, привлекая, в том числе, федеральные средства. Мы будем давать экспертную оценку этим проектам и поддерживать лучшие», - подчеркнула Илианна Петрова.

В Псковской области в течение года проходил ряд мероприятий, привлекших большое количество посетителей, например, Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион».

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Следующим крупным фестивалем, проводимым не на территории областного центра, стал фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша», посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

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«Если говорить вообще о той культурной истории, которая происходит в муниципалитетах, наша задача - муниципалитеты объединять. Я не соглашусь с тем, что все проекты проходят только в Пскове. Те же Великие Луки. Уже в мою бытность проходил замечательный театральный фестиваль “Алексаша”, который был посвящен Пушкину, очень здорово, что площадкой для проведения стали именно Великие Луки. Очень много “кочующих” фестивалей, который проводятся не только на территории Пскова, но и в других районах. Взять хотя бы акцию “Культурные выходные”, которая проводится с 2021 года, когда происходит масштабный культурный “десант”, который едет в муниципалитеты. В том числе “Михайловский бастион”. Эта работа будет продолжаться. Будем проводить наши фестивали на разных площадках», - добавила Илианна Петрова.