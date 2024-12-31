Культура

Выставку работ Владислава Парфенова «Вторая жизнь» представят псковичам 4 января

4 января Псковская областная библиотека для детей и юношества имени. В. А. Каверина представит персональную выставку работ Владислава Парфенова «Вторая жизнь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

В экспозиции представлено более сорока работ, написанных в период с 2022 по 2024 год, объединенных жанром абстрактного экспрессионизма. Экспозиция развернута в выставочном зале на веранде библиотеки и будет работать с 4 по 30 января.

Владислав Парфенов - молодой художник-экспрессионист. Живет и работает в Псковской области в городе Великие Луки.

Член Профессионального союза художников России;

Включен в «Единый реестр профессиональных художников»;

Кандидат на членство в Международную академию современных Искусств.

Картины художника находятся в частных коллекциях в России, Италии, Испании, Франции и Чехии.

«Владислав Парфенов, несмотря на молодой возраст, обладает профессиональными заслугами: номинировался на Медаль имени Казимира Малевича «За поиск, эксперимент и новаторство в искусстве», Новая Третьяковская галерея, Москва; занял 2 и 3 места в Международном конкурсе-выставке «Современный Авангард», Москва, Россия», - рассказали организаторы.

Художник уже принял участие в выставках:

«Российская премия искусств», Новая Третьяковская галерея. Москва, Россия

«Современный Авангард». Москва, Россия

«Сarrousel de louvre». Париж, Франция

Art-show in Ankara. (Выставочный зал в Посольстве РФ) Анкара, Турция

ЦСИ Винзавод. Выставка «Неформат» Москва, Россия.

Выставка «Вторая жизнь» станет первой персональной выставкой автора в родном регионе.