Культура

Шумные святочные гуляния проходят в музее-заповеднике «Михайловское»

Без малого 150 человек уже побывали на премьерных показах интерактивной фольклорной программы «Настали Святки!» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с традициями празднования Святок в Псковской губернии в пушкинское время уже познакомились дети и взрослые из обеих столиц, из Пскова, Великих Лук и Великого Новгорода, других малых и больших городов России.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Музейщики рассказали своим гостям о «трёх святочных канунах». На Псковщине, в частности — на территории современных Локнянского, Невельского и Порховского районов, откуда «происходит» бóльшая часть использованных в музейном святочном сценарии материалов, это время называли Колядой. Участники программы с охотой включались в традиционные игры и в пляски, «фигуры» которых разучивали прямо тут же, под началом самодеятельных артистов из музейного фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня». Огромным успехом пользовались и ряженые — «цыгане», пытающиеся продать хозяевам крестьянского подворья «коня».

Новую программу «Настали Святки!» сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» подготовили специально к нынешним новогодним и Рождественским праздникам. Играют её в музее-мельнице в деревне Бугрово. Желающие повеселиться, загадать на будущий год и даже отведать традиционного деревенского угощения ещё могут, при удаче, попасть на праздник в ближайшие дни, вплоть до 7 января. Однако в Пушкинском заповеднике предупреждают: при том, что музейное подворье достаточно просторно, одновременно оно может принять не более сорока человек. Поэтому о расписании святочных сеансов для индивидуальных посетителей и для организованных групп, а также о возможности попасть на гуляния в то или иное время лучше разузнать заранее, по телефонам заповедного экскурсионного бюро в рабочее для сотрудников «Михайловского» время.