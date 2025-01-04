Культура

В дни январских праздников-2025 в «Михайловском» приняли на четверть больше посетителей, чем в прошлом году

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые в наступившем году статистические итоги. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, экскурсионной и методической работе Елену Михайлову, в выходные и праздничные дни в музеях-усадьбах и на событиях из праздничной афиши побывало 23 400 человек. Это на четверть с лишним (25,44%) больше, чем в подобный же период прошлого года, когда в новогодние каникулы музей посетило 18 655 детей и взрослых. В музее отметили не только абсолютный, но и относительный рост туристического потока: в 2024 году здесь наблюдали увеличение общего числа гостей с сравнении с 2023 годом на 17,45%.

Новогодняя ёлка в старинном стиле в музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское». Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Порадовала и «гостевая география»: экскурсоводы в эти дни работали не только с туристами из обеих российских столиц и из Псковской области, но и с гостями из Нижнего Новгорода, соседями-смолян и пушкинскими паломниками из Иркутской области, из многих и многих больших и малых населённых пунктов со всей России.

Как детализировали в службе музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского», в турпотоке начала 2025 года традиционно преобладали взрослые — работающие и пенсионеры (13 103 человека, или 55,99%). Среди детской аудитории больше всего насчитали школьников в возрасте до 14 лет (2 419).

События из праздничной афиши, которую Государственный музей-заповедник «Михайловское» предложил своим гостям в эти каникулы, посетили 1 238 взрослых и детей. Самым популярным из них стала детская программа, включившая в себя спектакль «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек», разыгранный воспитанниками театральной студии «Лукоморье», работающей при музее, и традиционный праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Участниками этой программы, которую в «Михайловском» проводили дважды, стали 280 человек.

Ёлка в музейном НКЦ

Почти столько же гостей — 265 детей и взрослых — побывали на фольклорных гуляниях «Настали Святки». Слушателями рождественских концертов в музее-усадьбе «Тригорское» и в Пушкинских Горах, в Научно-культурном центре заповедника, стали более ста меломанов, а на мастер-классах их цикла «Народная культура» в Центре творческих музейных программ — 180 начинающих умельцев.

На фольклорной программе в Бугрово

В музее особо отметили, что праздничная афиша из года в год верстается так, чтобы в неё вошли события, интересные людям с разными увлечениями, в разном возрасте и с разной общекультурной подготовкой.