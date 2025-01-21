Культура

Выставка о судьбе архитектора-художника Ольги Аршакуни откроется в Пскове

В ппонедельник, 27 января 2025 года, в главном здании Псковского музея-заповедника состоится открытие выставки «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Выставка посвящена памяти ленинградского и псковского архитектора-художника, общественного деятеля и создателя мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского — Ольги Аршакуни. В выставочном пространстве будут представлены подлинные документы и личные вещи Ольги Аршакуни из коллекции Псковского музея-заповедника. Дополнят экспозицию цифровые копии документов из собраний музеев-партнёров. Часть экспонатов будет представлена широкой публике впервые.

Открытие выставки состоится в 16:00.