Культура

Опыты проводили в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в День российской науки

8 февраля, в День российской науки, в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской была проведена культурно-просветительская программа «Наука не для скуки», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: Элеонора Разумова / Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«Участниками стали любознательные подружки Даша и Алина с мамами Элеонорой и Еленой. Программу выполнили полностью: посмотрели мультипликационный фильм о Софье Ковалевской, узнали, какую планету изучала Софья Васильевна, прошли квест "Научное окружение Софьи Ковалевской" и конечно, провели опыты в интерактивном научном зале. Очень интересно и с пользой провели субботний день. Будет о чём рассказать в понедельник одноклассникам!» - отметили в музее.

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Напомним, ранее, в день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики, ее историей «ПЛН-ТВ» открыло цикл «Разговоры о важных» о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны. Проект реализует ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.