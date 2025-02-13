Культура

Открытки псковичей ко Дню защитника Отечества представлены на виртуальной выставке Музея Победы

Работы участников конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» из Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: «Музей Победы»

В этом году количество работ стало рекордным — интернет-пользователи смогут увидеть более 45 тысяч рисунков из 89 регионов России, в том числе более 2,5 тысяч открыток из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В творческом состязании Музея Победы также приняли участие жители Республик Молдова, Армения и Таджикистан, Кыргызской и Тунисской Республик, Иорданского Хашимитского Королевства, около 100 работ прислали из Республики Беларусь.

«Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили более 29 тысяч работ в возрастных категориях 6–8 и 9–11 лет. Конкурс рисунков был посвящен Году защитника Отечества. Авторы изобразили в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других», — рассказали в Музее Победы.

Познакомиться с рисунками и проголосовать за понравившуюся открытку можно на сайте. Творческий проект организован Музеем Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества».

До 18 февраля интернет-пользователям предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Также до 23 февраля посетители сайта смогут отправить понравившуюся открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.

Победителей объявят 20 февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве, а их имена будут опубликованы на сайте. Жюри определит победителей в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет. В рамках конкурса также учреждены специальные номинации, в том числе, посвященная героям-военкорам, учрежденная Международной медиагруппой «Россия сегодня», и спецноминация «Поезд идёт в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны», которую выберет АО ТК «Гранд Сервис Экспресс». Рисунки победителей будут представлены в плакатной выставке в поездах компании, и каждый пассажир сможет увидеть их, путешествуя по России в течение 2025 года.