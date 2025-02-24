Культура

Владимир Мединский сменил экс-псковича на посту председателя Союза писателей России

Помощника президента России Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России (СПР).

Кандидатуру Мединского предложил Николай Иванов, который занимал должность руководителя СПР с 2018 года, после чего сложил с себя полномочия на съезде. Других кандидатов на эту должность не было, пишет РИА Новости.

Отметим, что с 2018 года работой Союза руководит публицист, в прошлом военный журналист Николай Иванов.

В конце 1970-х он жил в Пскове. В звании лейтенанта служил в ВДВ, был сотрудником дивизионной газеты. В свободное время посещал литературные встречи в местной писательской организации. В 1978 году в Пскове вышла первая публикация Иванова в сборнике псковских писателей «Рассветы над Великой».