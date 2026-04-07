Благовещение отметили во Дворе Постникова в Пскове

7 апреля в Псковском музее-заповеднике отметили Благовещение. На праздник собрались три школьных класса, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Помимо традиционных забав, для юных участников провели новые мастер-классы по мотивам музейных выставок. Дети собирали печные изразцы, расписывали глиняных птичек, водили хороводы и изучали евангельские истории на примере древних икон.

«Есть такое выражение: "Все мы родом из детства". В детской памяти остаются крайне важные вещи. Русская жизнь всегда строилась по православному календарю. И этот дивный день, 7 апреля, Благовещение – день огромной надежды на возрождающуюся жизнь. И здесь, во Дворе Постникова, дети через игру усваивают важные ценности», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В конце праздника в небо участники запустили снежно-белых голубей, а затем всех ждало угощение.