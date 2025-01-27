Культура

Мединский может сменить экс-псковича Иванова на посту председателя Союза писателей России

Кандидатура помощника президента РФ, главы Российского военно-исторического общества Владимира Мединского может быть рассмотрена для избрания на пост главы Союза писателей России. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Владимир Мединский может возглавить писательскую организацию на съезде в конце февраля.

Отметим, что с 2018 года работой Союза руководит публицист, в прошлом военный журналист Николай Иванов.

В конце 1970-х он жил в Пскове. В звании лейтенанта служил в ВДВ, был сотрудником дивизионной газеты. В свободное время посещал литературные встречи в местной писательской организации. В 1978 году в Пскове вышла первая публикация Иванова в сборнике псковских писателей «Рассветы над Великой».

Фото: Псковская Лента Новостей, Союз писателей России