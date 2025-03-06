Культура

Фотоработы Валентина Васильева впервые экспонируют на выставке в «Михайловском»

К 85-летию со дня рождения известного советского художника-графика Валентина Васильева сегодня, 7 марта, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл для посетителей большую выставку работ мастера из своих фондов.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

«Владимир Васильев известен, прежде всего, как график, основатель региональной школы графики, но, подобно многим художникам, он прошёл путь творческого поиска, пробуя свои силы в разных жанрах и техниках», — особо отметили в «Михайловском». Ожидаемо, основу новой экспозиции в Пушкинском заповеднике составили пейзажи, выполненные в технике линогравюры и определившие основную, всероссийского масштаба прижизненную известность Валентина Васильева. Однако здесь же можно увидеть и экслибрисы его работы, несколько карандашных рисунков, очень интересный образец масляной живописи — картину «Осень в деревне» и даже порядка 20 фотографий с видами Пушкинского заповедника. В музее отметили, что фотоработы Валентина Васильева широкому зрителю представлены впервые.

Валентин Васильев. Святогорский монастырь (1970-е). Из фондов музея-заповедника.

«Кроме того, у посетителей нашей выставки есть возможность рассмотреть авторские доски, с которых делались оттиски гравюр. В разделе, посвящённом биографии художника, экспонируются его рабочие инструменты, а также книги и материалы о выставочной и педагогической деятельности Валентина Михайловича», — добавили в «Михайловском».

Валентин Васильев. Славен город Псков (1960-е — не позднее 1986). Из фондов музея-заповедника

Выставка «Валентин Васильев. Графика. К 85-летию художника» развёрнута в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и, как планируется, будет работать здесь до конца мая.

Напомним, что к 85-летию художника, которое отмечали 9 февраля нынешнего года, музей представил видеоролик с репродукциями его линогравюр и с фотографиями мастера.