Культура

В Пскове заказали проект капремонта Центральной городской библиотеки

На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта помещений Центральной городской библиотеки в Пскове готовы выделить 643 500 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Архитектурные решения должны отвечать современным организационно-технологическим и архитектурно-строительным требованиям. проектной и рабочей документации. Внутреннюю отделку помещений нужно выполнить в едином стиле с использованием современных отделочных материалов, учитывающих функциональное назначение, характер и условия эксплуатации помещений.

Планируется проработать обеспечение доступа в помещения Центральной городской библиотеки маломобильным группам населения. Предусмотреть ремонт крыльца с устройством пандуса (для входной группы) и поручней для обеспечения доступа маломобильных групп населения.

Необходимо запроектировать замену инженерного оборудования. Планируется рассмотреть возможность максимального применения современного отечественного оборудования. Также при капремонте планируют провести работы по ремонту электроснабжения.

Подрядчика для составления документации планируют определить 21 марта.