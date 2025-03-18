Культура

Лекция о псковских храмах из списка ЮНЕСКО пройдет в библиотеке имени Василева

Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва и псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в рамках проекта «Народный университет культуры» проведет 19 марта лекцию «Псков. Всемирное наследие», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Изображение: Централизованная библиотечная система Пскова

Лекцию прочтёт действительный член Академии архитектурного наследия, член Национального союза экспертов, архитектор-реставратор Игорь Лагунин. Он расскажет, как велась работа над включением псковских памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как сформировалась номинация «Храмы псковской архитектурной школы», почему в неё вошли всего 10 церквей и какие ещё шедевры псковского зодчества есть в списке ЮНЕСКО, кроме этой десятки.

Лекция начнётся в 18.00 по адресу: город Псков, площадь Ленина, дом 3 (здание бывшего кинотеатра «Октябрь»).