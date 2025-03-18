Культура

На всероссийский конкурс чтецов пригласили юных жителей Псковской области

Юных жителей Псковской области приглашают на всероссийский конкурс «Поэзия Победы 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Творческое состязание приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в нем смогут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие в России. Для этого необходимо записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 24 июня.

«Приглашаем любителей художественного слова принять участие в конкурсе чтецов. Участники могут представить произведения поэтов и писателей, участников и очевидцев Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также авторов произведений о войне, чьи юбилеи мы отмечаем в 2025 году – Михаила Исаковского, Константина Симонова, Ольги Берггольц, Михаила Шолохова, Евгения Долматовского, Антуана де Сент-Экзюпери и других. Кроме того, принимаются авторские произведения, посвященные нашей Родине, выдающимся личностям, героям и событиям нашей истории», – рассказали в Музее Победы.

Компетентное жюри выберет участников, которые примут участие в очном финале. Награждение победителей состоится 30 августа 2025 года в Музее Победы.

Узнать подробнее о конкурсе чтецов «Поэзия Победы» можно по ссылке.