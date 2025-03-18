На всероссийский конкурс чтецов пригласили юных жителей Псковской области

Юных жителей Псковской области приглашают на всероссийский конкурс «Поэзия Победы 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.
Творческое состязание приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в нем смогут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие в России. Для этого необходимо записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 24 июня.
Компетентное жюри выберет участников, которые примут участие в очном финале. Награждение победителей состоится 30 августа 2025 года в Музее Победы.
Узнать подробнее о конкурсе чтецов «Поэзия Победы» можно по ссылке.