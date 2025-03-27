Культура

Псковская область отметит День единения народов России и Беларуси

Свыше 50 мероприятий пройдут в Псковской области в честь праздника, символизирующего дружбу между Россией и Беларусью, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Регион традиционно примет белорусские творческие коллективы. Делегация из Орши посетит Локнянский округ, а Верхнедвинск направит своих представителей в Себежский район.

В свою очередь в Беларусь с праздничной программой и мастер-классами поедут делегации Псковского, Великолукского и Усвятского округов, а также Народный коллектив хореографического ансамбля «Юность» Псковского областного колледжа искусств.