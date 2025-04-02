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Проректор Псково-Печерской духовной семинарии: Идею старца Филофея «Москва – Третий Рим» трудно переоценить

04.04.2025 09:56|ПсковКомментариев: 0

С рубежа XV–XVI веков, когда в Спасо-Елеазаровском монастыре под Псковом жил старец Филофей, и на ближайшие столетия Русское государство превратилась «в некий метафизический Третий Рим – единственное в мире государство, сохранившее чистоту христианской веры и ставшее непреодолимым препятствием на пути сил, стремившихся к разрушению существующего Богоустановленного миропорядка». Такие взгляды высказал Владимир Дмитриев, проректор Псково-Печерской духовной семинарии по учебной и научной работе, кандидат исторических наук, доцент, в своей оценке серии материалов о старце Филофее, вышедших в проекте «Разговоры о важных». Ученый напомнил, что в прошлом году отмечалось столетие возникновения теории «Москва – Третий Рим», сформулированной в посланиях Елеазаровского старца Филофея дьяку Михаилу Мисюрю-Мунехину и Московскому Великому князю Василию III.

Владимир Дмитриев.

«Значение идеи, высказанной старцем Филофеем, трудно переоценить, - уверен историк. - Он писал о том, что Москва, то есть Русское государство, является преемником павших под натиском внешних и внутренних врагов «ветхого Рима» (столицы древней Римской империи) и «нового Рима» (Константинополя). Действительно теорией эти взгляды станут позднее, примерно в XIX веке. Однако это не значит, что никакого влияния на русскую историю взгляды старца Филофея не оказали, как это утверждают многие зарубежные, а также отечественное либеральные историки. Свидетельством актуальности представлений о Москве как Третьем Риме является то, что уже в Уложенной грамоте 1589 года, закрепляющей учреждение патриаршества на Руси, за подписью, в том числе, патриарха Константинопольского, констатируется тот факт, что Русское царство – это «Третей Рим, благочестием всех превзыде», и именно поэтому оно достойно своего патриарха».

Ученый уверен, что понять русскую историю последующих столетий, не учитывая теорию «Москва – Третий Рим», просто невозможно.

«В связи с этим обращение авторов проекта «Разговоры о важных» к фигуре псковского старца Филофея, сыгравшего, как мы видим, важнейшую роль в становлении русской национально-государственной идеи, является безусловно важным и полезным», - подчеркивает Владимир Дмитриев.

По проекту «Разговоры о важных», поддержанному Президентским фондом культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопрограмма и публицистическая статья, посвященные старцу Филофею – насельнику Спасо-Елеазаровского монастыря, который сформулировал концепцию «Москва – Третий Рим».

Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве. На очереди истории Глеба Травина, Льва Зильбера, Исаака Кикоина и Владимира Брадиса.

Теги: #история #разговоры о важных
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Разговоры о важных» Проректор Псково-Печерской духовной семинарии: Идею старца Филофея «Москва – Третий Рим» трудно переоценить Старец Филофей – у истоков государства. «Разговоры о важных». ВИДЕО «Разговоры о важных»: Старец Филофей. У истоков государства Старец Филофей. У истоков государства Учитель истории из Пскова: На примере Татищева можно научить детей любить Родину Василий Татищев — на страже истории. «Разговоры о важных». ВИДЕО Василий Татищев. На службе шести государей, на страже истории Новый выпуск программы «Разговоры о важных»: Василий Татищев - на страже истории «Разговоры о важных»: Василий Татищев – на службе шести государей, на страже истории Великолукский краевед: Проект «Разговоры о важных» становится все более заметным и узнаваемым Братья Лаптевы — великолукские гардемарины. «Разговоры о важных». ВИДЕО Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины «Разговоры о важных»: Двое Лаптевых. Великолукские гардемарины Фильм о Софье Ковалевской покажут в Полибино в Международный женский день «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель. ВИДЕО «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин - великий собиратель «Разговоры о важных»: Федор Плюшкин — великий собиратель Федор Плюшкин. Великий собиратель Начальник «Псковского кремля» Роман Коваль: Проект «Разговоры о важных» формирует гордость за Отечество Афанасий Ордин-Нащокин — первый до Петра. Разговоры о важных «Разговоры о важных»: Афанасий Ордин-Нащокин Афанасий Ордин-Нащокин станет героем нового выпуска программы «Разговоры о важных» Афанасий Ордин-Нащокин. Первый до Петра Заведующая музеем Софьи Ковалевской: «Разговоры о важных» показывают пример для новых поколений СОБЫТИЕ: Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской в Пскове Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского» Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино Гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской. ФОТОРЕПОРТАЖ Фильм о Софье Ковалевской представили в Пскове в день 175-летия со дня её рождения Светлана Мельникова: 10 лет в Полибино сыграли огромную роль в жизни Софьи Ковалевской Памятное гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской состоялось в Пскове Фильмом о Софье Ковалевской «ПЛН-ТВ» открывает цикл «Разговоры о важных» «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская - предопределение быть великой «Разговоры о важных»: Софья Ковалевская — предопределение быть великой  Софья Ковалевская. Предопределение быть великой Проект «Разговоры о важных» презентуют в Полибино в день рождения Софьи Ковалевской СОБЫТИЕ: Презентация проекта «Разговоры о важных» в Псковском музее-заповеднике Презентация проекта «Разговоры о важных». ФОТОРЕПОРТАЖ «Разговоры о важных» сделали многое, чтобы показать образ выдающейся женщины — Светлана Белюкова «Разговоры о важных» - понятные и интересные самому широкому кругу зрителей фильмы – соавтор проекта Мы снимем 10 фильмов о выдающихся личностях Псковской области — руководитель проекта «Разговоры о важных» Светлана Мельникова о проекте «Разговоры о важных»: Вместе мы сделаем больше Проект «Разговоры о важных» презентуют в Пскове Опрос ПЛН-ТВ: Знают ли псковичи имена Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина? С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН
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