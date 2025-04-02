Культура

Проректор Псково-Печерской духовной семинарии: Идею старца Филофея «Москва – Третий Рим» трудно переоценить

С рубежа XV–XVI веков, когда в Спасо-Елеазаровском монастыре под Псковом жил старец Филофей, и на ближайшие столетия Русское государство превратилась «в некий метафизический Третий Рим – единственное в мире государство, сохранившее чистоту христианской веры и ставшее непреодолимым препятствием на пути сил, стремившихся к разрушению существующего Богоустановленного миропорядка». Такие взгляды высказал Владимир Дмитриев, проректор Псково-Печерской духовной семинарии по учебной и научной работе, кандидат исторических наук, доцент, в своей оценке серии материалов о старце Филофее, вышедших в проекте «Разговоры о важных». Ученый напомнил, что в прошлом году отмечалось столетие возникновения теории «Москва – Третий Рим», сформулированной в посланиях Елеазаровского старца Филофея дьяку Михаилу Мисюрю-Мунехину и Московскому Великому князю Василию III.

Владимир Дмитриев.

«Значение идеи, высказанной старцем Филофеем, трудно переоценить, - уверен историк. - Он писал о том, что Москва, то есть Русское государство, является преемником павших под натиском внешних и внутренних врагов «ветхого Рима» (столицы древней Римской империи) и «нового Рима» (Константинополя). Действительно теорией эти взгляды станут позднее, примерно в XIX веке. Однако это не значит, что никакого влияния на русскую историю взгляды старца Филофея не оказали, как это утверждают многие зарубежные, а также отечественное либеральные историки. Свидетельством актуальности представлений о Москве как Третьем Риме является то, что уже в Уложенной грамоте 1589 года, закрепляющей учреждение патриаршества на Руси, за подписью, в том числе, патриарха Константинопольского, констатируется тот факт, что Русское царство – это «Третей Рим, благочестием всех превзыде», и именно поэтому оно достойно своего патриарха».

Ученый уверен, что понять русскую историю последующих столетий, не учитывая теорию «Москва – Третий Рим», просто невозможно.

«В связи с этим обращение авторов проекта «Разговоры о важных» к фигуре псковского старца Филофея, сыгравшего, как мы видим, важнейшую роль в становлении русской национально-государственной идеи, является безусловно важным и полезным», - подчеркивает Владимир Дмитриев.

По проекту «Разговоры о важных», поддержанному Президентским фондом культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопрограмма и публицистическая статья, посвященные старцу Филофею – насельнику Спасо-Елеазаровского монастыря, который сформулировал концепцию «Москва – Третий Рим».

Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве. На очереди истории Глеба Травина, Льва Зильбера, Исаака Кикоина и Владимира Брадиса.