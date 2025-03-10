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Культура

Василий Татищев. На службе шести государей, на страже истории

17.03.2025 11:30|ПсковКомментариев: 0

Лингвист, географ, историк, филолог, писатель, математик, геодезист, металлург, этнограф, палеонтолог, дипломат, военный и государственный деятель, зачинатель профессионального технического образования, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти — это все один человек, Василий Никитич Татищев. Наш земляк. За время его жизни Россия в короткий срок совершила грандиозный скачок петровских преобразований. В ту эпоху востребованы были именно такие универсальные профессионалы, способные добиваться серьезных результатов в любом деле. Благодаря таким людям и оказалось возможным тотальное переустройство окружающей действительности. А началось все на Псковщине. Василию Татищеву посвящена сегодняшняя серия проекта «Разговоры о важных», в котором мы рассказываем о выдающихся созидателях, связанных с псковской землей.

 

Из царского рода, из глухих мест

На федеральной трассе, идущей на Петербург через Псковскую область, внимательный путешественник непременно обратит внимание на табличку, указывающую направление на деревню Татищево. Любители русской истории еще и вспомнят, что прославленный исследователь старины, государственный деятель, «родоначальник российской истории» и «отец Урала» Василий Татищев родом из Псковской губернии. Вот оно! Родовое гнездо знаменитого петровского птенца! Однако решивший так — ошибется. Совсем другие Татищевы владели деревней в современном Островском районе. Следы имения, где родился наш герой, следует искать в нынешнем Новоржевском районе. Теперь это деревня Барсуки, а раньше было сельцо Копытово Крекшинской губы Выборского уезда. Вот здесь в 1686 году и появился на свет Василий Татищев. Места глухие даже по нынешним временам, что уж говорить про конец XVII века, когда страна только готовилась к прыжку из Средневековья.

Четыре года на троне уже сидит царь Петр. Но еще сидит не один. В соправителях у него брат Иван, а на деле страной правит царевна Софья. Так что пока у Петра в Преображенском растут потешные полки, которые очень скоро составят костяк новой армии.

Растут и братья Татищевы в своем Копытове. Василий младше на три года. Имение досталось отцу незадолго до его рождения. Сами, можно сказать, тоже царского рода. Татищевы — одна из ветвей Рюриковичей, но ослабевшая, к концу XVII века семья не имела даже собственного землевладения, княжеский титул был утрачен, а на на престоле уже утвердилась новая династия Романовых. Даже сельцо в Выборском уезде досталось после кончины дальнего родственника. Однако знатное происхождение дорогого стоило. Жизнь дворянина в ту пору — государева служба. В царские палаты Василий попал уже в семь лет, вместе с братом они служили стольниками у царицы Прасковьи, жены Ивана, второго царя-соправителя. Подносили дорогие кушанья важным особым да примечали, как устроена жизнь при дворе. Такая «служба» продлилась три года, до смерти царя Ивана, после чего братья вернулись в псковское имение отца, где занялись изучением наук.

Первым делом артиллерия

Настоящая служба началась для Василия Татищева в 20-летнем возрасте. В 1706 году он зачислен в полк. Стучат уже топоры на строительстве новой столицы. Развернулся во всю ширь вошедший в полную силу царь Петр. Укрепляет рубежи своего государства. Василий воюет под Полтавой, участвует в Прутском походе — собственными руками творит историю. Но пока больше увлечен артиллерийским делом, инженерией.

Смотрите видеофильм о Василии Татищеве, снятый на «ПЛН-ТВ» в цикле «Разговоры о важных».

В армии происходит знакомство, которое во многом определит дальнейшую судьбу молодого офицера, характер его деятельности. Василия Татищева берет под свое крыло Яков Брюс, один из ближайших сподвижников царя Петра. Тот отправляет талантливого дворянина за границу, в Германии Василий постигает точные военные науки.

Вернувшись в родные края, Татищев входит в состав дипломатической миссии по подготовке переговоров со шведами на Аландских островах. Но и не на дипломатическом поприще предстояло ему умножать славу Отечества. Одно время казалось, что его имя войдет в плеяду знаменитых землепроходцев. Россия основательно занялась изучением своих пределов, силясь понять, как далеко простирается. По протекции Брюса Татищев был назначен «к землемерию всего государства и сочинению обстоятельной географии с ландкартами». И на восток он, действительно отправился, но задача была несколько скорректирована. Его таланты Петр Великий решил использовать, чтобы «построить заводы и из руд серебро и медь плавить». Известно, что до освоения богатых уральских и сибирских недр страна остро нуждалась в металле, до того столь необходимое сырье было. по преимуществу, привозным. Только в петровскую эпоху началась активная разработка собственных месторождений. Немалую роль в этом сыграл Василий Татищев.

Советская почтовая марка, выпущенная к 305-летию со дня рождения Василия Татищева.

При подготовке к поездке согласно первоначальному замыслу — ради «землемерия» — он быстро понял, что одной только географии мало, без знания истории толковых карт не составишь. С этих пор начинается его увлечение историей, переросшее со временем в глобальный труд по систематизации событий прошлого и изучению деяний великих предков. России предстояло выяснить не только, где она расположена, но и вновь ответить на вопрос «откуда есть пошла», открыть саму себя для себя же. Выходец из псковской земли, где находятся духовные истоки российской государственности, подходил на роль такого первооткрывателя как нельзя лучше.

След в истории

Чтобы понять, в чем мощь и сила проделанной Татищевым работы, достаточно сказать, что до него русской истории будто вовсе не существовало. Передавались разве что внутри отдельного рода «преданья старины глубокой». А для всего государства существовал, словно только день сегодняшний. С восхищением российское дворянство открывало для себя Европу, зачитывалось беллетристикой с опорой на историю. На чужую историю! Отголоском собственной остались, разве что, былины, имевшие хождение в народной среде. А самая образованная прослойка общества, его верхушка не помнила собственного прошлого.

Сам, словно былинный богатырь, три десятка лет лет Василий Татищев собирал данные для главного труда своей жизни, книги «История Российская с самых древнейших времён, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым». Да, свет издание увидело уже после кончины просветителя. Публикацию осуществил его сын Евграф, написавший предисловие к труду отца.

Экземпляр первого издания «Истории Российской» Татищева хранится в Псковском музее-заповеднике.

Василий Татищев – атлант, на плечах которого держится историческая наука до сегодняшнего дня. Он вернул россиянам их историю. Вдруг оказалось, что она есть, да еще какая! Татищев систематизировал и периодизировал события прошлого. Ввел в научный оборот колоссальное количество источников, а опора на документальную базу стала после него стандартом для исторической науки. Одно только сказать: им были подготовлены к публикации Русская правда Ярослава Мудрого и Судебник Ивана Грозного, до того неизвестные. Часть источников, на которые он опирался, после Татищева были утрачены, в том числе, из-за пожара, затронувшего его библиотеку, в «Истории Российской» сохранился их единственный след.

По заслугам

«История Российская» высоко была оценена императрицей Екатериной Великой. Однако послужить великой матушке-государыне Василий Татищев не успел. Деяний на его век и без того хватило, он потрудился при шести правителях: в детстве при дворе Ивана V, а в зрелом возрасте охватил эпохи Петра I, Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.

Получив поручение по строительству горнорудных заводов, он развернул активную деятельность по освоению богатого края, куда за свою жизнь совершил две многолетних «командировки». В эти годы он закладывает заводы, положившие начало двум из трех важнейших городов Урала – Екатеринбургу (названному в честь второй супруги Петра I и его преемницы на троне) и Перми (стоящей чуть в стороне от места расположения древней Перми Великой). Он устанавливал почту и суд, строил дороги, открывал школы для обучения грамоте и горному делу, его трудами уральские самоцветы начали на месте получать огранку, а промышленникам были выданы четкие инструкции, в том числе, по сбережению лесов. Так что Василий Татищев был еще и экологом, едва ли первым в стране.

Слушайте радиопрограмму о Василии Татищеве, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Разговоры о важных».

Во времена Анны Иоанновны он был переброшен на южное направление, занимался обустройством башкирских и калмыцких земель, организацией торговли со Средней Азией с включением ее народов в орбиту российского влияния. На берегу Волги, «против Жигулевских гор», он выбирает место для новой крепости, призванной служить для защиты от набегов кочевников и стать центром для крещеных калмыков. Первоначально поселение назвали Епифань («просвещение» с греческого). Позже переименовали в Ставрополь-на-Волге («город креста»). Сегодня мы знаем его как Тольятти.

В отставку уходил с поста астраханского губернатора. «На пенсии» зажил в подмосковном имении Болдино.

За день до кончины владельца в имение прибыл курьер с орденом Александра Невского от государыни Елизаветы. Еще при жизни труды Василия Татищева на благо Отечества были оценены по заслугам.

Среди его прямых потомков – поэт Федор Тютчев. Потомки в широком смысле, все мы, живущие спустя три столетия после Василия Никитича Татищева, по праву воздаем должное великому деятелю великой эпохи.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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