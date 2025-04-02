Культура

Псковичи вошли в число первых участников конкурса открыток к 9 Мая

Жители Псковской области вошли в число первых участников международного конкурса рисунков «Открытка Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Изображения: пресс-служба Музея Победы

В рамках творческого состязания все желающие могут нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Всего на конкурс уже поступило свыше 15 тысяч работ.

«В этом году ключевая тема конкурса – "Путь к Победе". Молодые и опытные художники на открытках показали события Великой Отечественной – битвы и сражения, фронтовые будни солдат, парад на Красной площади 9 мая 1945 года и долгожданные встречи после Победы. Авторы работ изобразили прославленных полководцев и простых бойцов, своих родных — участников Великой Отечественной войны, а также героев наших дней», — рассказали в Музее Победы.

Прием заявок на конкурс продолжится до 14 апреля. Для участия необходимо подготовить рисунок в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, компьютерная графика и др.). Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и среди взрослых — старше 18 лет.

24 апреля на сайте Музея Победы откроется виртуальная галерея, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 27 апреля. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Кроме того, интернет-пользователи смогут отправить любую открытку по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.

Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров. Подробнее — на странице конкурса.