Культура

У Музея Победы появился новый партнер в Псковской области

Партнером Музея Победы стал краеведческий музей федерального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2045/3» Министерства обороны Российской Федерации (местечко Владимирский Лагерь). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы, он вошел в состав долгосрочной программы «Школьный музей Победы» по итогам заседания экспертного совета, которое прошло в музее на Поклонной горе. Всего в Псковской области на сегодняшний день 24 участника программы Музея Победы.

Фотографии: пресс-служба Музея Победы

С декабря 2024 года участниками программы «Школьный музей Победы» стали 223 музея образовательных организаций из 47 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и впервые – Республики Кыргызстан. Тематика музеев разнообразна: больше всего краеведческих и исторических, в которых хранятся экспонаты, связанные с малой Родиной и её жителями. В их числе — комплексные музеи, совмещающие экспозиции про край, традиции и быт, про Великую Отечественную войну, ветеранов и тружеников тыла. Среди новых партнеров есть и музеи, имеющие узкую тематику – этнография и спортивные достижения.

«Каждый школьный музей имеет свою историю. В программу вступают и совсем "‎юные"‎ музеи, например, две школы из Севастополя, которые только начали собирать экспонаты и оформлять стенды в этом учебном году. Но есть и те участники, чья история берет начало во время Великой Отечественной войны. Среди таких – комната боевой славы 24-й гвардейской Краснознаменной Евпаторийской стрелковой дивизии школы №4 города Рассказово. История дивизии началась именно в этой школе, в ноябре 1942 года здесь была проведена комсомольская конференция, с которой молодые воины отправились на Сталинградский фронт. После войны школьники активно сотрудничали с ветеранами, вели поиск тех, кто вступил в дивизию при переформировании. Сейчас это целый живой архив, находящийся в доступе для изучения у всех учащихся школы», – поделилась директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

С 2019 года участниками программы «Школьный музей Победы» являются 2550 школьных музеев из 89 субъектов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан. Участие в программе позволяет школьным музеям обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнёров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке Музея Победы.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны. Подробнее - на сайте.