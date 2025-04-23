Культура

Розы и кедры из «Парка Монрепо» подарили музею-заповеднику «Михайловское»

В подарок Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское», где сегодня, 26 апреля, завершает работу научно-практическая конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» привезли растения из «Парка Монрепо» (Выборг Ленинградской области).

Марина Сметанкина на конференции в «Михайловском»

Фото: Наталья Алексеева, Пушкинский Заповедник

Заместитель директора этого музея-заповедника Марина Сметанкина напомнила собравшимся, что исторический скальный пейзажный парк в Выборге открыли после реставрации около года назад, а цветники в нём созданы в пейзажном стиле (разработаны ландшафтным архитектором из Санкт-Петербурга Еленой Штиглиц, которая также участвовала в нынешней конференции в «Михайловском»). И многие растения, добавила Марина Сметанкина, за год уже разрослись настолько, что ими можно делиться.

В дар «Михайловскому» выборжане собрали целый «букет». Во-первых, это белая роза сорта «Аспирин», очень красивая, богато цветущая и в то же время достаточно неприхотливая. Привезли в Пушкинский Заповедник из Выборга и посконник, который в массовой посадке смотрится очень красиво и замечательно подходит именно для пейзажных парков, к числу которых, как известно, относится парк в мемориальном имении Осиповых и Вульфов «Тригорское». Для огорода лекарственных трав, который также разбит в Тригорском, может пригодиться мята, решили коллеги. А ещё прихватили с собой садовую герань и… три саженца кедра сибирского. «Наша агроном, Ирина Шаклеева, — человек очень трепетный, — рассказала Марина Сметанкина. — Я как-то была в отпуске в Сибири и привезла ей в гостинец шишки сибирского кедра. Но она, конечно, ничего грызть не стала, а стала выращивать. Мы вам привезли сеянцы, им три года. Может быть, и у вас приживутся».

Роза «Аспирин». Фото из открытых источников

В музее напомнили, что в программу нынешних чтений «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» в Государственном в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» среди прочих вошёл доклад, посвящённый истории и современному состоянию оранжереи в усадьбе «Монрепо».