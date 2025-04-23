Культура

Директор «Михайловского»: Цветы появились в Раю, чтобы человек мог понять, что ничего бесполезного не бывает

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начала работу научно-практическая конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему».



Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участников и слушателей чтений, на которых поднимаются различные вопросы изучения, сохранения и бытования исторических садов и парков, приветствовал директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он отметил, что не случайно конференция начала свою работу на Пасхальной неделе, «…когда принято упоминать о том, что цветы появились в Раю, чтобы человек мог понять, что ничего бесполезного не бывает, что даже самый короткоживущий цветок или трава не только радуют глаз, но и призваны дать возможность Адаму назвать их – найти слова…». Сегодня множество полезных для человека лекарств делается на основе цветов и трав, напомнил Георгий Василевич.

«Невесомая» на взгляд неспециалиста, цветочная тема текущей конференции чрезвычайно актуальна для профессионалов. Речь на ней идёт по преимуществу, о том, какие виды цветников бытовали в XVIII—XIX и вплоть до начала XX века, какие растения там преобладали, и что из этого сохранило своё присутствие в наши дни и используется специалистами-цветоводами в мемориальных усадьбах, в дворцовых резиденциях. То есть, тех людей, которые решают сложную задачу сохранения исторического ассортимента или действуют «по аналогии», если исторические материалы были утрачены. Однако чтения очень интересны и для любителей-садоводов, подчеркнули в музее.

Программа конференции рассчитана на два рабочих дня, напомнили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».