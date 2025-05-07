Культура

Петербуржский органист-виртуоз Сергей Буслов даст концерт для псковичей 17 мая

Концерт органной музыки «Таинство органа» состоится в субботу 17 мая в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

На концерте выступит талантливый органист-виртуоз Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В концерте прозвучат духовные и светские произведения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора XVII-XVIII века и скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта, Антонио Лучо Вивальди, французского композитора и органиста XIX-XX века Фернана Фуана де ла Томбеля, русского композитора-романтика XIX столетия, автора 10 опер, 3 балетов и 7 симфоний, Петра Ильича Чайковского, советского композитора-мистификатора, создателя шедевров псевдо-ренессансной музыки Владимира Вавилова, советского композитора, одного из столпов армянской и советской композиторской школы Арама Хачатуряна, аргентинского композитора и музыканта второй половины XX века, писавшего в стиле танго-нуэво, Астора Панталеона Пьяццоллы, и современного английского композитора, пишущего для мирового музыкального театра, Эндрю Ллойда Уэббера.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове расположен на улице Плехановский Посад, 64.