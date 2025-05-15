Культура

О проекте «Разговоры о важных» узнали в Пскове гости празднования четырехлетия ПФКИ

О реализации проекта «Разговоры о важных» узнали в Пскове гости празднования четырехлетия Президентского фонда культурных инициатив. Торжество состоялось в региональном филиале фонда 16 мая. Проект «Разговоры о важных» во время кейс-сессии презентовала его руководитель Юлия Магера, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она сообщила, что команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. По проекту ООО «Гражданская пресса» выпускает десять видеофильмов, десять радиопередач и десять публицистических статей. Они получают широкое распространение в региональных СМИ и в соцсетях. Уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве, авторе концепции «Москва – Третий Рим» старце Филофее, первооткрывателе клещевого энцефалита Льве Зильбере. На очереди истории Исаака Кикоина и Глеба Травина.

«Наши великие земляки, просветители и созидатели, достойны того, чтобы нынешние поколения знали о них и гордились их достижениями. Задача команды проекта – упаковать контент в удобные для аудитории форматы и прийти с ними туда, где находятся наши читатели, зрители и слушатели», – сказала Юлия Магера.

Руководитель регионального филиала ПФКИ Даниил Григорьев привел проект «Разговоры о важных» в качестве примера эффективного использования медийных ресурсов. Он напомнил, что фонд появился по указу президента России Владимира Путина в 2021 году. За это время с его помощью проекты креативных команд из всех 89 регионов страны получили поддержку почти на 40 млрд рублей. В Пскове проектный офис заработал в конце 2023 года после встречи генерального директора фонда Романа Карманова и губернатора Михаила Ведерникова. Сегодня псковский филиал входит в тройку лучших в стране.

«Наши двери всегда открыты, мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь составить качественную заявку и получить финансирование», - обратился Даниил Григорьев к творческим командам региона.

Благодарственные письма получили заместитель руководителя псковского филиала фонда Юлия Пышная, эксперты Светлана Бринюк и Ольга Малинова, начальник отдела общественных проектов регионального комитета по молодежной политике Лилия Васильева.

И.о. директора Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева, поздравляя псковский филиал с четырехлетием фонда, отметила, что благодаря работе регионального проектного офиса растет качество заявок.

«Вижу, как команда весь день трудится, и все силы отдает этой работе», - поделилась Елизавета Зайцева наблюдениями.

Также о своих проектах рассказали автономные некоммерческие организации «Псковский цирк «Циркачонок» (международный фестиваль конкурс циркового искусства «Псковский скоморох»), «Центр талантов» (региональный фестиваль хореографического искусства, посвященный творчеству известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова), «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» (семейные фестивали «Молодо-незелено»).

Для гостей выступил оркестр гитаристов «Созвездие» детской музыкальной школы №2 имени М.П. Мусоргского. Предприниматель Кристина Шаинидзе, получившая финансирование на проект «Легендарные квесты», представила часть театрализованной постановки, основанной на легендах Гремячей башни.

Коллектив «Царицы» презентовал коллекцию сценического костюма, разработанную дизайнером Мариной Клявиней при поддержке фонда.