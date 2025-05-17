Культура

Концерт «Учитель – ученик» пройдет в Пскове 20 мая

Эстрадный концерт «Учитель – ученик» состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении.

Молодые вокалисты – будущие преподаватели эстрадного пения – выступят в дуэтах со своими маленькими учениками, которые проходят обучение в Детской музыкальной школе педагогической практики при колледже искусств.

В составе дуэтов: Екатерина Чугунова и Екатерина Зацепова, Вероника Войтехова и София Сарновская, Мария Михайлова и Мария Горобец, Анастасия Галковская и Лада Шаталова, Арина Ильинова и Анастасия Чукина, Марина Анищенкова и Пётр Туомайнен, Ангелика Маалманн и Николь Тгнатьева.

Помимо ансамблевых композиций каждый исполнитель под руководством своего начинающего педагога, а также опытного преподавателя-консультанта подготовил сольное выступление.

Финальным номером концерта станет песня «Большой хоровод» в исполнении особенной учащейся Сашеньки Сипкиной, вместе с которой выступят все участники – и взрослые исполнители, и юные вокалисты.

Начало концерта «Учитель - ученик» в 18:00. Адрес музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, малый концертный зал.

Вход свободный.