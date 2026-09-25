Поэтическая акция «Кононов на Конной» в девятый раз пройдет в библиотеке имени Тынянова в Пскове

Поэтическая акция «Кононов на Конной» пройдет традиционно в последнее воскресенье сентября в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова и будет посвящена теме дружбы поэта в жизни и в стихах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в этом году содержанием акции станут стихотворения Геннадия Кононова, посвященные друзьям, и тексты-подарки, написанные к дням рождения.

Афиша предоставлена Центральной городской библиотекой имени Юрия Тынянова

Названием акции стала первая строка из стихотворения 1998 года. Что происходит, когда приходят друзья? Течет высокая беседа о вечном. Но друзьями могут быть не только те, с кем ты иногда сидишь за одним столом, но и те, с кем ты знаком заочно, но ощущаешь родство по духу и по принадлежности к одной поэтической ипостаси.

Среди текстов Геннадия Кононова не часто, но встречаются те, которые имеют посвящение конкретному лицу и которые можно объединить рубрикой «Стихи друзьям». Темы же в них звучат самые разные.

В одном из первых таких стихотворений поэт пишет о себе: «Я – лишь прах, я замерзшая глина истощенной латгальской земли».

В другом несколько парадоксальным образом размышляет о судьбе великого предшественника: «Вольнее рифме под надзором, все о свободе разговоры не стоят, друг мой, и рубля».

В третьем иронизирует над положением дел в придворных кругах российской словесности: «Новых державиных слава чахнет впотьмах без Фелицы, штопает прах без державного жеста ее».

В четвертом сетует на вечный недостаток понимания, к которому, впрочем, он привык: «Пишу я текст для странного концерта собрату, вопиющему в пустыне».

А в тексте, написанном после смерти кумира 1990-х, выносит свой смертный приговор всей пишущей братии: «… и поэт не умен, если он не убит молодым».

Эти тексты будут читать вслух и разбирать участники поэтической акции. Можно добавить лишь одно: Геннадий Кононов считал, что «дружба круче всех страстей» – и в подтверждение этому фрагментарно прозвучат некоторые тексты-подарки, написанные гекзаметром и так называемой «онегинской строфой».

Поэтическая акция «Кононов на Конной» пройдет в этом году в девятый раз. Впервые она была проведена в 2018 году, ее инициатором и модератором является друг поэта Ольга Пятковская. Она же, добавим, была инициатором и соорганизатором первого вечера поэзии Геннадия Кононова в библиотеке на Конной в 2007 году.

Геннадий Кононов прожил короткую жизнь (1959-2004), но оставил мощное поэтическое наследие. После его смерти друзья и близкие издали четыре сборника стихов: «Жизнь – за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или Мотивы Фландрии» (2017), «Издранное» (2019). Больше 20 лет подряд в разных географических точках они проводят мемориальные мероприятия, на которых звучат стихи поэта, в том числе положенные на музыку Вадимом Андреевым.