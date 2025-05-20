Культура

Исаак Кикоин — ядерное оружие на страже мира. «Разговоры о важных». ВИДЕО

Один из создателей советской ядерной бомбы Исаак Кикоин окончил в Пскове школу и землемерное училище. Еще до главного труда своей жизни он разработал магнитные взрыватели для противотанковых мин, выпускавшиеся в годы войны. Дважды Герой Соцтруда, Ленинской, Сталинской и Государственной премий, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, он много внимания уделял воспитанию следующих поколений ученых, основал научно-популярный журнал «Квант» и вместе с братом Абрамом писал учебники по физике, которые хорошо помнят советские школьники.

Сегодня Исаак Кикоин стал героем видеофильма «ПЛН-ТВ» в проекте «Разговоры о важных», который выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.