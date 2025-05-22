Культура

От Энеиды до подлинных анекдотов Петра Великого: в Пушкинском заповеднике развёрнута новая выставка

В Государственном Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» развёрнута масштабная фондовая выставка «История народа принадлежит поэту», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. «Новая экспозиция посвящена двухсотлетию создания Пушкиным исторической драмы «Борис Годунов» и поэмы «Граф Нулин» в контексте восстания декабристов 14 декабря 1825 года, а также 195-летию выхода в свет исторических глав неоконченного романа о царском арапе — «Ассамблея Петра I» и «Обед у Ржевского», — цитирует служба информации Пушкинского заповедника хранителя музея-усадьбы, кандидата филологических наук Любовь Козмину.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Объясняя название выставки, хранитель напоминает: «В письме к Гнедичу от 23 февраля 1825 года своим изречением: «История народа принадлежит поэту», Пушкин, и шутя, и всерьёз, вмешивается в знаменитый спор Карамзина с декабристами. «История народа принадлежит царю», — написал Карамзин во введении к своему труду «История государства Российского». «История народа принадлежит народу», — отвечали декабристы Николай Тургенев и Никита Муравьёв. Пушкинский афоризм подразумевает, что народ, конечно, главное действующее лицо истории, но он не может осознать своей роли, своего места без лучших своих сынов: без пророка и поэта. Именно такова роль самого Пушкина, который в своём творчестве открывает народ иначе, много глубже, нежели и Карамзин, и декабристы», — итожит Любовь Козмина.

В музее отметили, что новая выставка объединила в себе предметы и материалы из разных фондовых коллекций. Это, в первую очередь, порядка сорока старинных и современных произведений живописи и графики, в том числе гравюры от первой половины XVIII века, как, например, портрет «Петр I Алексеевич, Император» Й. Вагнера с оригинала Я. Амикони или «Костюмированный бал» А.Ж. Дюкло с рисунка О. де Сент-Обена.

Й. Вагнер, с оригинала Я. Амикони. Петр I Алексеевич, Император. (первая пол. XVIII века). Из фондов «Михайловского»

Музейное собрание книжных памятников на выставке представляют более двадцати изданий; все они — пушкинского и, значительно чаще, допушкинского времени. Среди них — столь почитаемый поэтом Вергилий: том с шестью первыми книгами той самой «Энеиды», пару стихов из которой «не без греха» помнил пушкинский Онегин. На выставке «Энеида» представлена в Парижском издании 1681 года, «в переводе м-ё Мартиньяка». Есть в экспозиции и романы Ричардсона, которые читали героини того же «Онегина», и — с другой стороны — Вальтер Скотт, столь высоко ценимый Пушкиным. Увидят посетители выставки и знаменитые голиковские «Деяния Петра Великого, мудраго преобразителя Россiи» (Москва, 1788), а рядом — «Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санктпетербурге. Изданные в свет Яковом фон Штелиным, а переведенные на российск. яз. К. Карлом Рембовским» (1793).

Интересно — экспонатами от XIX столетия до наших дней — представлено в экспозиции декоративно прикладное искусство.

Планируется, что выставка «История народа принадлежит поэту» будет работать в музее-усадьбе «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» до конца декабря.